Domani alle 14.45 su Canale 5 andrà in onda, come ogni giorno, il dating show di Mediaset Uomini e donne, condotto dalla presentatrice romana Maria De Filippi. Secondo le ultime anticipazioni, nella puntata di domani assisteremo ad un nuovo appuntamento con il Trono Classico. In particolare, nella puntata di domani, si parlerà delle due troniste, la napoletana Angela Nasti e la torinese Giulia Cavaglia.

Per quanto riguarda la 19enne napoletana, secondo le ultime anticipazioni verrà mostrato che è uscita con tre dei suoi corteggiatori: Alessio, Luca e Fabrizio.

Anticipazioni tv Uomini e Donne: trono classico di venerdì' 3 maggio

In primis, si parlerà dell'esterna con Alessio che è stata molto bella, però tra i due non è scattata quella scintilla che ha portato al bacio. Successivamente è stata mostrata l'esterna con Luca Daffrè e in questo caso è andata molto meglio tra i due. Infatti, dopo una bella giornata passata insieme, tra i due è anche scattato il bacio. Invece, per quanto riguarda Fabrizio, le ha fatto conoscere i genitori. Poi, ad un certo punto, la redazione del programma di Canale 5 comunica alla Nasti che Luca vorrebbe rivederla.

In un primo momento, la sorella di Chiara Nasti decide di voler proseguire con Fabrizio però poi in seguito decide di andare da Daffrè. Gli altri due ragazzi si sono infuriati per questa decisione e se ne sono andati, uno dietro l'altro.

Ultime news Uomini e Donne: vengono mostrate le esterne di Giulia con Flavio e Giulio e non con Manuel

Poi, successivamente, si passerà a parlare dell'esterna di Giulia Cavaglia che è uscita in esterna con Flavio, Giulio e Manuel.

In particolare, per quanto riguarda l'ex di Valentina Galli, si è visto due volte. La seconda volta sotto casa del ragazzo, quest'ultimo però non è presente in studio durante la puntata. Poi, si passa a parlare dell'esterna tra la Cavaglia e Giulio. L'esterna è andata molto bene e i ragazzi hanno passato una bella giornata insieme. Infine, non è stata mostrata l'esterna con Manuel.

Trono classico Andrea Zelletta: riassunto puntata di giovedì 2 maggio

Anche quest'oggi è andata in onda una puntata del Trono classico di Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi. Nella puntata odierna si è parlato del tronista Andrea Zelletta che ha portato in esterna Natalia, Klaudia e Muriel.

In primis, è stata mostrata l'esterna con Natalia, ma tra i due le cose non sono andate affatto bene in un primo momento. Poi, si sono visti in un secondo momento e dopo essersi chiariti, si sono anche baciati. Poi, è stata fatta vedere l'esterna con Klaudia e ques'ultima ha fatto conoscere, un po' a sorpresa, la madre ad Andrea. Anche tra questi due alla fine è scattato il bacio. Ma il tronista amico di Andrea Damante, non contento, durante la terza esterna ha baciato anche Muriel.