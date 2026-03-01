Gli spoiler degli episodi turchi di Forbidden Fruit previsti a breve su Canale 5 rivelano che Sahika si vendicherà di Ender quando scoprirà che sta facendo il doppio gioco con Yildiz. La donna farà arrestare Yigit per spaventare la cognata.

Ender fa il doppio gioco con Sahika e Yildiz

Sahika ricatterà Ender per sottrarre l'azienda ad Halit e Nadir. La donna rivelerà alla cognata di conoscere che è stato Yigit a spingerla nelle acque del Bosforo dopo averla picchiata. Ender proverà a depistare i sospetti sul figlio per poi ammettere l'amara verità quando vedrà alcune foto in grado di dimostrare la sua colpevolezza.

La donna, a questo punto, sceglierà di accettare tutte le imposizioni di Sahika, compresa quella di provocare una frattura nelle nozze tra Yildiz e Halit, spingendo lui tra le braccia di Leyla. La sorella di Caner crederà che Halit cadrà nelle braccia di Leyla in cerca di consolazione. La donna sarà all'oscuro del doppio gioco di Ender, che stringerà uno strano patto con Yildiz ma tenendola all'oscuro che la loro nemica vuole che Halit la tradisca con Leyla.

Sahika fa arrestare Yigit

Intanto alcuni poliziotti si presenteranno a casa di Ender per prelevare Yigit con l'accusa di omicidio. Celebi crederà che la cognata abbia denunciato suo figlio per l'aggressione. Una volta giunta in commissariato, la donna scoprirà che i poliziotti erano solo degli impostori.

Un avvertimento che Sahika farà nei confronti di Ender mentre Yigit verrà rilasciato in fretta e furia, tanto da poter tornare a casa.

Celebi non si piegherà al piano crudele della darklady, svelando al figlio del grande ricatto di Sahika. La donna chiederà a Yigit di tenere la bocca chiusa almeno finché non troveranno un modo per eliminarla.

Leyla ha deciso di tornare all'università

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit andati in onda a fine febbraio sui teleschermi italiani, Leyla consigliata da Sibel ha deciso di tornare alla facoltà universitaria per discutere del suo percorso di studi. La donna si è poi inventata una scusa se Kaya non si fosse offerto di accompagnarla.

Un imprevisto ha impedito all'uomo di portare la giovane a destinazione. Difatti, una telefonata l'ha fatto tornare indietro, tanto che Leyla è entrata in facoltà da sola.

Leyla ha notato Kaya alla fermata dell'autobus. La ragazza ha finto di non poter entrare all'università per mancanza del tesserino. Kaya ha invitato Leyla a cena, vincendo un iniziale rifiuto. Intanto alla villa di Halit, la famiglia ha atteso l'arrivo di Sabri per dimostrare l'innocenza di Ender. Durante l'interrogatorio, l'uomo ha negato di aver soccorso la donna davanti ad Erim.