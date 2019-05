Nelle puntate spagnole di questa settimana della famosa soap opera di origini iberiche “Il Segreto” accadrà una catastrofe per colpa di Severo Santacruz, che si vendicherà di Francisca Montenegro in un giorno di festa. Fernando Mesia e Maria Elena dopo essere diventati marito e moglie, vivranno un vero e proprio inferno insieme a tutti gli invitati, a causa dell’esplosione improvvisa di una bomba.

Pubblicità

Pubblicità

La novella sposa perderà la vita all’istante tra le braccia del marito. Il consorte di Irene Campuzano verrà assalito dai sensi di colpa, il figlio del defunto Olmo spezzato dal dolore della grande perdita, si dirà pronto ad uccidere con le sue stesse mani i responsabili del decesso della sua amata.

Il Segreto: l’esplosione di una bomba, la scoperta di Consuelo

Le trame degli episodi, che verranno trasmessi in Spagna da lunedì 13 a venerdì 17 maggio 2019, annunciano che Fernando e Maria Elena pronunceranno il fatidico “sì lo voglio”, circondati dall’affetto dei familiari e degli amici.

Il Segreto, trame Spagna: Fernando vuole vendicare la morte della moglie, Severo pentito

Purtroppo la felicità dei novelli sposi durerà molto poco, perché il giorno più importante della loro vita si trasformerà in una vera e propria tragedia. Durante i festeggiamenti esploderà una bomba, e alcuni degli ospiti subiranno delle conseguenze fatali. Nel frattempo Consuelo scoprirà che Elsa ha chiamato la prigione, mentre Isaac non troverà i suoi risparmi. Lola non essendo in grado di restituire a Prudencio il prestito che le aveva dato, gli offrirà il suo corpo. Fernando farà il possibile per consentire alla giustizia di trovare i colpevoli dell’attacco.

Pubblicità

Severo nei guai, Fernando deciso a vendicarsi

Il Guerrero avrà il timore che sua moglie Antolina abbia portato con sé i suoi soldi. Il minore degli Ortega dopo essersi rifiutato di avere dei rapporti intimi con Lola, la assumerà nella sua attività al posto di Marchena. La diagnosi delle vittime dell’attentato sarà abbastanza grave. Anche Carmelo dopo essere ritornato a casa si impegnerà per scoprire chi ha rovinato le nozze di Fernando Mesia. Quest’ultimo affronterà il lutto della moglie, invece la Laguna metterà fine alla tresca amorosa con Isaac.

Severo dopo aver negato al Leal di essere implicato con lo scoppio dell’ordigno, verrà a conoscenza che la polizia ha trovato delle prove per poterlo incastrare. Elsa darà l’impressione al Guerrero di avere un segreto con il dottor Zabaleta. Quest’ultimo rivelerà a Matias che per colpa della ferita presente in un occhio potrebbe perdere la vita, mentre Maria Castaneda si risveglierà dal coma, ma sarà ancora molto debole. Infine Raimundo inviterà la moglie Francisca a seppellire l’ascia da guerra con il Santacruz.

Pubblicità

Fernando dopo aver partecipato ai funerali della moglie rimarrà al capezzale di Maria, mentre nel capitolo 2.076 dirà a Mauricio di essere disposto a vendicarsi.