La famosa telenovela Una vita riserva molte interessanti curiosità. Alcune anticipazioni delle prossime puntate riguardano Blanca Dicenta, interpretata dall'attrice Elena Gonzalez, la quale darà alla luce il piccolo Moises poco dopo l'aggressione ai danni di Diego, il quale successivamente verrà buttato giù da un precipizio dai briganti.

La Dicenta infatti si ritroverà da sola nel bosco, ma sarà comunque costretta a partorire poiché le si romperanno improvvisamente le acque. In seguito Blanca, stremata dal dolore del parto, perderà i sensi e al suo risveglio incontrerà una donna che le annuncerà una cattiva notizia: la sua creatura è morta. Successivamente la donna le mostrerà il corpicino di una neonata senza vita. Blanca però sarà estremamente convinta di aver partorito un maschietto.

Una Vita, anticipazioni: Blanca non trova più il piccolo Moises.

Blanca è certa di avere partorito un maschietto

Nelle prossime puntate di Una Vita, Blanca verrà soccorsa e portata all'ospedale, dove sarà ricoverato anche Diego in seguito alla colluttazione con i briganti. Nel frattempo Blanca annuncerà a Diego di essere certa di aver partorito un maschio e che la neonata morta in realtà non è sua figlia. La donna poco prima di svenire pare essere riuscita a vedere bene il volto del suo bambino. Successivamente la Dicenta sarà sicura che qualcuno ha scambiato Moises, il suo bambino, con una neonata ormai morta.

Nel contempo Diego non crederà alle parole di Blanca e penserà che il forte dolore per la perdita della bambina abbia provocato una sorta di delirio nella donna. In seguito Blanca fuggirà dall'ospedale per recarsi da sua madre Ursula e avere un chiarimento con lei. Poi le due donne avranno un'accesa discussione.

Blanca accusa Ursula dell'attacco dei briganti e del rapimento di suo figlio

Blanca farà di tutto per dimostrare che in realtà il suo bambino è un maschio e che ovviamente è stato portato via da qualcuno.

In seguito la Dicenta accuserà Ursula di essere implicata nell'attacco dei briganti, subito da lei e Diego e di essere senz'altro invischiata nella scomparsa di Moises. Poi Blanca chiederà a sua madre di svelarle dove si trova il suo bambino. Dopo Ursula dirà a Blanca che lei non ha nulla a che fare con nessuna delle vicende di cui è accusata. In seguito Blanca, notevolmente sconvolta, aggredirà Ursula e le punterà un coltello alla gola. Nel frattempo arriverà Samuel che fermerà lo scontro tra le due.

Poi Blanca non riuscirà a dimostrare il suo punto di vista e in seguito avrà delle ambigue visioni. Leonor sarà l'unica persona che non escluderà del tutto la tesi dell'amica. Infine, i vicini verranno a sapere del tragico lutto della Dicenta tramite Ursula.