Si chiama Francesca Parenti e da circa due mesi è il nuovo amore di Nicola Panico. L'ex fidanzato di Sara Affi Fella, superata la fine della storia con la bella partenopea e lo scandalo ribattezzato "Sara Affi Fella gate" è tornato a sorridere su Instagram in compagnia della sua nuova fiamma. Un nuovo inizio per lui, dopo un passato in amore piuttosto turbolento.

Da Temptation Island a Uomini e Donne

Nicola Panico è approdato per la prima volta sul piccolo schermo grazie a Temptation Island, reality a cui ha preso parte proprio insieme a Sara, con cui aveva una relazione da diversi anni. Terminata - in modo non troppo sereno - l'esperienza in Sardegna, i due avevano dichiarato di essersi separati e la ragazza aveva intrapreso un nuovo percorso come tronista di Uomini e Donne. La giovane aveva poi scelto di uscire dal dating-show insieme al catanese Luigi Mastroianni, asserendo di esserne davvero innamorata.

Il nuovo amore di Nicola Panico si chiama Francesca - Google Immagini.

Qualche settimana dopo, però, la storia è giunta al termine e la Affi Fella ha reso pubblica la sua relazione con il calciatore Vittorio Parigini.

Lo scandalo è scoppiato quando Nicola Panico ha confessato pubblicamente di avere continuato a frequentare Sara durante il percorso di quest'ultima al Trono Classico. I due si incontravano di nascosto in casa di lei, con il sostegno della sua famiglia. La paura di perdere la fidanzata, infatti, aveva spinto il calciatore campano ad accettare che lei frequentasse altri ragazzi pur di fare carriera in televisione e aumentare la propria visibilità sui social, permettendole così di guadagnare ingenti somme.

La questione ha indispettito il pubblico, con l'ex tronista che si è vista costretta a chiudere il profilo Instagram, e ad abbandonare la scena pubblica per qualche mese. Non solo: la Affi Fella ha dichiarato di essersi persino dovuta affidare ad un esperto per affrontare il trauma di cui è stata, al tempo stesso, artefice e vittima.

Nicola Panico ha una nuova fidanzata

Quando Sara è riapparsa su Instagram accanto a lei c'era un nuovo amore, il calciatore Francesco Fedato.

Adesso, dopo mesi di silenzio in tal senso, anche Nicola Panico ha mostrato ai suoi follower la nuova fidanzata. Si chiama Francesca Parenti, e la loro relazione sarebbe cominciata circa due mesi fa. L'ex concorrente di Temptation Island ha postato uno scatto che li ritrae insieme sul suo profilo Instagram - stretti l'uno all'altra sorridenti e visibilmente felici - aggiungendo la didascalia: "Da quel giorno lì tutto è iniziato".

La nuova fidanzata è apparsa poi anche nelle sue storie: una prima immagine li mostra insieme, teneramente abbracciati sulla spiaggia; in un'altra storia, invece, Francesca si nasconde il viso con la mano e Nicola commenta: "Scusate ragazzi ma Francesca non è social".