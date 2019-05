Lo scorso 14 maggio negli studi Elios è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne, dedicata al Trono Over. Secondo le prime anticipazioni fornite da un noto sito internet, uno dei cavalieri prima di concludere il suo percorso all'interno dello storico dating, avrebbe lanciato delle pesanti accuse nei confronti di tre dame.

Il protagonista coinvolto nella vicenda sarebbe Armando Incarnato che a sua volta avrebbe puntato il dito contro Gemma Galgani, Barbara De Santis e Valentina Autiero.

La prossima settimana, gli amanti dello storico programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi potranno assistere a delle rivelazioni davvero scottanti e tanti colpi di scena. Il cavaliere Armando all'ennesimo diverbio con Barbara l'avrebbe accusata di essere una spia. Tutto sarebbe iniziato con un intervento della dama, in cui avrebbe rivelato dei dettagli dei fatti di vita privata di Armando.

Spoiler U&D, Armando lascia lo studio e accusa tre dame: 'Gemma viene pagata'

Da qui la grave accusa nei confronti della De Santis e lo scontro.

Incarnato più volte avrebbe dipinto la dama come una spia all'interno del programma e la replica di Barbara nel tentativo di far cambiare l'opinione su di sé al cavaliere, sarebbe svanita nel nulla. Una volta avvenuta l'uscita del partenopeo la De Santis avrebbe continuato a parlare di Armando. Comportamento che a sua volta avrebbe infastidito Massimiliano, tanto da portarlo a non parlare più con la dama.

Armando non contento di aver lanciato delle pesanti accuse contro Barbara, avrebbe puntato il dito anche contro altre due dame: Gemma Galgani e Valeria Autiero.

Trono Over: Armando senza freni

Armando Incarnato prima di abbandonare il suo percorso a Uomini e Donne si è scagliato contro Gemma Galgani e Valeria Autieri. Stando alle anticipazioni emerse in queste ore, il cavaliere partenopeo avrebbe accusato la redazione dello storico dating di pagare le due dame.

Come molti sanno Gemma e Valeria sono presenti da molto tempo all'interno del Trono Over, ma questo non significa che le insinuazioni di Armando siano veritiere. Le accuse sollevate da Armando si vanno ad aggiungere alle parole di Roberto D'Agostino. Quest'ultima dopo una segnalazione sul programma, sostiene che all'interno di Uomini e Donne sia tutto falso. C'è grande attesa per la replica di Maria De Filippi, che già aveva risposto a Dagospia.

Ida e Riccardo: la Platano lascia lo studio

Nel frattempo tra la parterre femminile è tornata Ida Platano, chiamata da Riccardo Guarnieri.

Lo scorso week end i due si sarebbero dovuti vedere, ma sembra che a causa dei problemi di lavoro del Guarnieri i due non siano riusciti a stare insieme. A quel punto Ida Platano avrebbe iniziato una discussione con il suo ex fidanzato. Al termine del faccia a faccia, Ida avrebbe deciso di abbandonare lo studio perché non si fiderebbe di Riccardo. Quest'ultimo addirittura l'avrebbe rincorsa dietro le quinte, ma lo scontro sarebbe continuato senza un punto d'incontro tra i due.