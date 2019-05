Continuano a tenere incollati al piccolo schermo i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della soap opera di Rai 1, 'Il paradiso delle signore' desideroso di venire a conoscenza dei cambiamenti presenti nella vita dei personaggi principali. Altri ostacoli minano sulla vita di alcune persone che dimostrano il proprio coraggio compiendo atti eroici. Un esempio si ritrova nella figura di Luciano che non ha intenzione di tirarsi indietro dall'aiutare la signora Calligaris, alle prese con un periodo complesso nella sua esistenza.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore

Il dottor Cattaneo vuole permettere a Clelia di ritrovare la serenità, dopo che la donna si è vista crollare le certezze per via del ritorno del marito Oscar.

Il ragioniere vuole allontanare Oscar dalla vita della Calligaris

I nuovi appuntamenti che vanno da lunedì 6 fino a venerdì 10 maggio, mettono al centro dell'attenzione delle trame Luciano. Quest'ultimo vorrà trovare il modo per tenere lontano il signor Bacchini da Clelia e capirà di non avere altra scelta se non quella di affidarsi alle forze dell'ordine, che possono dare un valido aiuto al marito di Silvia per dimostrare la colpevolezza di Oscar. Il ragioniere, per portare avanti questo piano, si è servito dell'aiuto di una persona vicina al malaffare come Cosimo.

Luciano chiamato a fare una scelta importante

Gli spoiler delle puntate de Il paradiso delle signore che vanno in onda alle ore 15:45 dal 6 al 10 maggio sottolineano che Luciano si dirà deciso a proseguire il suo piano, nella speranza di dare il colpo definitivo a Oscar. L'intento del dottor Cattaneo sarà quello di far passare al Bacchini il resto dei suoi giorni in quanto l'uomo deve pagare per i maltrattamenti nei confronti della consorte. Cosimo ha aperto gli occhi a Luciano (Giorgio Lupano) rivelando all'uomo che il Bacchini si trova in una situazione economica critica e, nonostante ciò, è riuscito ad acquistare una casa prestigiosa nella città di Milano.

Il padre di Nicoletta costretto a prelevare un'ingente somma di denaro

Luciano finirà per mettere in primo piano la questione drammatica riguardante Clelia, trascurando la felicità della figlia Nicoletta divenuta madre da poco tempo. Questo gesto dimostrerà l'amore nutrito dal Cattaneo nei confronti della Calligaris, al punto che il ragioniere sarà costretto a prelevare un'ingente somma di denaro dal proprio corrente, con l'intento di portare a termine il piano contro Oscar.

L'azione compiuta dal padre di Nicoletta si rivelerà determinante per far crollare i progetti di Nicoletta e Cesare (Michele Cesari), che vogliono organizzare il matrimonio.