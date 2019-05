Nuovo spazio dedicato alle novità su Il Segreto, la soap opera seguita da oltre tre milioni di telespettatori su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate si soffermano su Maria e Gonzalo, una delle coppie più amate dai fans italiani. Il figlio di Pepa, infatti, giungerà nel borgo iberico per sincerarsi delle condizioni dei figlioletti e per dire addio alla moglie. Quest'ultima si mostrerà fredda e distaccata al momento del congedo.

Matrimonio al capolinea tra Maria e Gonzalo

Le nuove anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate in onda nelle prossime settimane si soffermano sulla fine del matrimonio di Maria e Gonzalo interpretati dagli attori spagnoli Loreto Mauleon e Jordi Coll.

Il Segreto, trame: Gonzalo lascia Maria e la soap opera per sempre

Tutto inizierà quando il figlio di Pepa tornerà a Puente Viejo per sapere notizie sulla salute dei figli Esperanza e Beltran, coinvolti in un drammatico incidente automobilistico.

Come saprete i bambini precipiteranno in fondo ad una grotta mentre la tata e l'autista saranno ritrovati privi di vita accanto al mezzo. Solo l'intervento di Fernando Mesia (Carlos Serrano) eviterà una tragedia. I piccoli, infatti, saranno ritrovati vivi ma infreddoliti dal figlio di Olmo che rischierà perfino la vita pur di riportarli in superficie tra le braccia della loro adorata mamma.

In questa circostanza Maria si dimostrerà fredda nei confronti del marito tanto da confidare al nonno che non potrà mai concedergli il perdono visto che l'ha trascurata per troppo tempo.

Il Segreto: il patto di Gonzalo e Fernando

Stando alle trame de Il Segreto, in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5, si evince che Gonzalo accetterà due milioni di peseta offerti da Fernando per lasciare per sempre Maria e i figlioletti a patto che quest'ultima non sappia mai la verità.

Il figlio di Pepa (Megan Montaner), a questo punto, si appresterà a partire per Cuba avvertendo il Mesia di non far del male alla sua famiglia pena il suo immediato ritorno a Puente Viejo.

L'uscita di scena del figlio di Pepa

Il giorno della partenza l'ex sacerdote stringerà al petto Esperanza e Beltran per poi salutare la moglie augurandosi di poterla rivedere in altre circostanze. In seguito Gonzalo ringrazierà il diabolico figlio di Olmo Mesia per aver strappato i suoi figli da morte certa sebbene non creda alla sua totale redenzione.

Questa scena sancirà l'addio di Jordi Coll dalle vicende ambientate a Puente Viejo. Possiamo anticipare che a Puente Viejo arriverà l'aitante cubano Roberto che riuscirà a far breccia nel cuore della figlia di Emilia (Sandra Cervera) e Alfonso (Fernando Coronado). Come evolverà la storia? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni de Il Segreto.