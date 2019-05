Continua il successo della soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' in onda sul piccolo schermo dal 21 ottobre 1996 e capace di attirare l'attenzione del pubblico per via delle trame raccontate. I personaggi principali devono affrontare delle scelte importanti per il proprio futuro come avviene nel caso di Alex che sembra aver trovato la giusta stabilità nella relazione con Vittorio.

Pubblicità

Pubblicità

Le sorprese non mancano per la dipendente del bar Vulcano che vede stravolgersi la sua vita dopo l'arrivo di persone inaspettate. Le anticipazioni dell'appuntamento di mercoledì 29 maggio fanno notare che proseguiranno i problemi per Patrizio alle prese con la dipendenza dalle anfetamine. Avrà inizio un pesante confronto tra Rossella e l'ex fidanzato dopo che la giovane studentessa mostrerà l'intenzione di recuperare il rapporto di amicizia con il giovane Giordano.

un-posto-al-sole-vittorio | Tv Soap - tvsoap.it

Il fratello di Diego (Francesco Vitiello) non ha mai smesso di essere innamorato della figlia di Silvia (Luisa Amatucci) ed è questa una delle cause per le quali è caduto in preda alla depressione. La presenza di Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Vittorio si dimostrerà fondamentale per aiutare il ragazzo a proseguire il periodo di disintossicazione dalle anfetamine.

Inizia il periodo di astinenza per il figlio di Raffaele e Ornella, alle prese con ulteriori ostacoli

Il percorso sarà complicato per il giovane Giordano in quanto l'astinenza porterà lo chef a commettere degli errori pronti per peggiorare la situazione.

Pubblicità

Vittorio sarà sempre più vicino all'amico con l'intento di aiutarlo a superare questo malessere e vorrà capire quale sia la causa di questo stato d'animo. Il figlio di Guido (Germano Bellavia) si accorgerà del motivo della depressione di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) dovuto alla fine della relazione con Rossella e questo retroscena porterà il giovane Del Bue a prendere una decisione importante.

Bice pronta a dare aiuto al fratello Salvatore

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Alex, alle prese con un problema da risolvere.

La ragazza vedrà complicarsi la situazione e farà dei continui ritardi al bar Vulcano rischiando il posto di lavoro a causa di questo comportamento. Questo retroscena sarà determinante per pregiudicare il lavoro della fidanzata di Vittorio. Salvatore (Cosimo Alberti) dovrà fare i conti con le perplessità e non sarà in grado di avviare un acceso confronto con il padre per raccontargli la verità. Il Cerruti si vedrà costretto a chiedere aiuto alla sorella Bice.

Pubblicità

Quest'ultima sarà pronta a dare il giusto sostegno al fratello e si farà carico della questione riguardante il battesimo di Lorenzo.