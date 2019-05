Prosegue l'appuntamento settimanale con 'Un posto al sole' che tiene alta la tensione nell'animo dello spettatore regalandoci nuove storyline pregne di curiosità. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 27 fino a venerdì 31 maggio svelano che non si affievoliranno le tensioni alla terrazza a causa di quanto successo alla famiglia Boschi.

I rapporti tra Franco e Angela continueranno a essere piuttosto distaccati dopo che il coach ha scoperto della cotta di Ciro nei confronti di Angela. Quest'ultima si è detta stanca dell'atteggiamento del marito per il fatto che l'uomo si è recato a casa di Prisco (Fabio De Caro) alle prese con gli arresti domiciliari.

Ci sarà un periodo di crisi inaspettato per i due innamorati e la presenza di Ciro (Vincenzo Alfieri) ha contribuito ad aumentare i problemi dopo ciò che ha fatto il pugile.

Franco e la moglie non riusciranno a giungere a un chiarimento che possa rimettere in chiaro la situazione ma ci saranno delle novità riguardanti la figlia Bianca. Quest'ultima lascerà palazzo Palladini in quanto farà un viaggio in un parco divertimenti per bambini e questa notizia potrebbe dimostrarsi determinante per consentire a Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo) di mettere il passato alle spalle. Il Boschi si troverà costretto a partire per un viaggio improvviso.

Il periodo difficile del giovane Giordano alle prese con la dipendenza

Un altro capitolo riguarda la famiglia Giordano in quanto Raffaele e Ornella cominceranno a preoccuparsi per l'atteggiamento frenetico del figlio. Rossella (Giorgia Gianetiempo) si impegnerà per recuperare il rapporto di amicizia con il giovane Giordano al punto che il ragazzo deciderà di iniziare il periodo di disintossicazione dalle anfetamine. Il fratello di Diego non riuscirà a ritrovare la stabilità in merito al suo comportamento finendo per combinare una serie di guai.

Marina vuole fermare le intenzioni del dottor Palladini

Il portiere di palazzo Palladini, dopo aver capito il problema del figlio, deciderà di comune accordo con la moglie di dare il dovuto supporto a Patrizio che avrà un'altra occasione per chiarire il rapporto con Rossella. L'atteggiamento del ragazzo ha portato a dei contrasti con la figlia di Michele (Alberto Rossi) ma lo chef dimostrerà l'intenzione di rimediare alle proprie azioni. I due ragazzi sembreranno essere destinati a un nuovo allontanamento a causa di una minaccia che incombe su di loro.

Infine Marina (Nina Soldano) vorrà trovare il modo per impedire ad Alberto (Maurizio Aiello) di rubare l'idea di Roberto del Chartering e avrà bisogno di elementi validi per incastrare l'avvocato Palladini.