Nella puntata del trono over di Uomini e donne, andata in onda lo scorso 30 aprile, abbiamo assistito all'abbandono del programma da parte di Simona, seguita subito dopo dal cavaliere Stefano. I due, al centro di una bufera, dopo una segnalazione sul cavaliere, con il loro atteggiamento non hanno fatto altro che alimentare i dubbi su un loro presunto accordo per restare nel programma di Maria De Filippi, allo scopo di ottenere visibilità. Le continue intromissioni di Simona nelle vicende di Stefano hanno, sin da subito, insospettito non solo gli opinionisti, ma anche i fan di Uomini e Donne e l'uscita in contemporanea dei due protagonisti sembra confermare il fatto tra di loro ci fosse sin dall'inizio un accordo.

Stefano e Simona fuori dal programma: sospetti su di loro

Nell'ultima puntata andata in onda su canale 5 lo scorso 30 aprile, una nuova discussione ha riportato al centro delle vicendeSimona che, dopo aver avuto tutto lo studio contro, ha deciso di lasciare il programma di Maria De Filippi.

Al centro della questione Simona e il suo rapporto 'particolare' con Stefano è . Tutto è cominciato dopo una segnalazione sul cavaliere, riportata in puntata da Gianni e, secondo cui, sarebbe stato avvistato in compagnia di un'altra donna al di fuori degli studi televisivi, in atteggiamenti equivoci.

Come di consueto, Simona ha voluto dire la sua, prendendo per l'ennesima volta le difese del cavaliere e, da qui, ne è nata una discussione che ha portato la donna ad abbandonare il programma. Ciò che ha stupito, però, è il gesto di Stefano che ha seguito la dama dichiarando di voler uscire da Uomini e Donne 'per rispetto di Simona'. L'uscita di entrambi sembra, quindi, confermare i dubbi dei telespettatori che hanno sempre pensato che i due fossero complici e d'accordo sin dall'inizio. Il tutto per ottenere visibilità.

Dopo l'uscita dal programma avvenuta nella scorsa puntata di Uomini e Donne, è inevitabile che Simona e Stefano siano finiti nel mirino dei telespettatori che sospettano che tra i due protagonisti ci sia stato un accordo sin dall'inizio. In molti, infatti, hanno notato come la dama abbia sempre preso le difese del cavaliere, nonostante lui l'avesse sempre respinta. Sembra inoltre che Simona sia sempre stata al corrente delle vicende di Stefano, fatto che ha insospettito e che ha portato gli opinionisti e gli altri protagonisti del parterre del trono over ad attaccare spesso e volentieri la dama.

Non c'è pace in questa edizione del trono over di Uomini e Donne che, comunque sia, continua ad appassionare il pubblico da casa, che segue con molta attenzione tutte le vicende del parterre del trono senior di Maria De Filippi.