Continuano a circolare con insistenza le voci secondo le quali il fidanzamento tra Angela ed Alessio di Uomini e donne sarebbe già finito. Addirittura, secondo alcuni pettegolezzi, i due si sarebbero accordati già prima della trasmissione: l'ha sostenuto per prima Deianira Marzano, ma ora interviene anche Raffaella Mennoia, che rispondendo ad un commento di una sua fan su Instagram mostra tutto il suo disappunto nei confronti della vicenda.

Addio tra Angela e Alessio? Lei: 'Niente su cui riflettere'

Mentre le dichiarazioni di Deianira fanno portare avanti la tesi secondo la quale Angela si sarebbe presentata al dating show condotto da Maria De Filippi solo per visibilità, pur non essendo interessata a nessuno dei due corteggiatori, la ragazza scrive su Instagram che non ha nulla su cui riflettere.

"Ora solo relax, mi concentro sulla mia famiglia. Niente su cui riflettere", sono state le dichiarazioni della Nasti in vacanza, che hanno fatto pensare che la 'pausa di riflessione' con Campoli non fosse soltanto una notizia di Gossip infondata.

Nel frattempo, sempre secondo la Marzano, Angela sarebbe ancora innamorata del suo ex fidanzato, l'unica persona verso la quale nutrirebbe un vero sentimento. Naturalmente queste sono solo indiscrezioni: è invece tangibile il malcontento di Raffaella Mennoia, che si è espressa su Instagram con un commento che ha lasciato poco spazio all'immaginazione.

Raffaella Mennoia su Instagram: 'Sono basita'

Sul profilo Instagram della Mennoia un utente ha scritto un commento nel quale le chiedeva se stesse seguendo la vicenda di Nasti e Campoli e cosa ne pensasse di questa storia. Dato il tono confidenziale del commento si può pensare che l'utente sia un conoscente. Inequivocabile la risposta di Raffaella, oltre che laconica.

L'autrice ha risposto dicendo semplicemente "sono basita", lasciando così intendere di credere ai rumors e ai pettegolezzi diffusasi contro i due fidanzatini.

È possibile che la Mennoia creda che quella che è stata portata avanti sia tutta una messinscena? Sebbene siano tanti i fan a chiedere ad Angela di smentire o confermare le notizie in circolazione, la ragazza continua a fare post sui suoi profili social che ben poco hanno a che fare con la relazione con Alessio.

Nel frattempo, Amedeo Venza ha dichiarato di essere a conoscenza di alcuni particolari scottanti e compromettenti che se venissero diffusi potrebbero mettere in serio pericolo la reputazione di Angela Nasti.

L'ex corteggiatore di Tina Cipollari deciderà di diffonderli? Staremo a vedere gli sviluppi di questa difficile storia nata a Uomini e Donne.