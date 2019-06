La fine della storia d'amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante sembra non aver afflitto nessuno dei due: l'influencer sta frequentando da un paio di settimane Andrea Iannone, mentre il dj sarebbe stato avvistato in dolce compagnia durante una serata.

La romana, dunque, in questo momento si trova a Barcellona per assistere alla gara di MotoGp del pilota con il quale sta uscendo: la giovane è stata fotografata nei box dell'Aprilia mentre erano in corso le qualifiche.

La De Lellis in Spagna per fare il tifo per Iannone

La frequentazione tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone sta assumendo sempre di più i crismi dell'ufficialità: in queste ultime ore, infatti, la pagina Instagram della rivista "Chi" ha pubblicato due foto che attestano la presenza della ragazza a Barcellona dove nel primo pomeriggio si sono tenute le qualifiche della MotoGp in attesa della gara che scatterà domani.

La modella 23enne è stata paparazzata prima nei box della Aprilia mentre guardava dei monitor, e poi su uno scooter guidato dal suo probabile "pilota del cuore", Iannone.

Da quando il magazine "Spy" ha lanciato il Gossip sul presunto flirt in corso tra l'influencer e l'ex di Belen Rodriguez, sono all'ordine del giorno le notizie che trapelano su quella che in tanti già stanno definendo come la coppia di quest'estate.

Stando a quanto si vocifera sui social network, in Spagna ci sarebbe anche Peppe De Lellis, il fratello della fashion blogger che avrebbe un bel rapporto di amicizia con il motociclista abruzzese.

Anche se i diretti interessati al momento non hanno confermato il loro legame, sono i comportamenti che stanno tenendo in questi giorni a parlare al loro posto: Giulia e Andrea si stanno conoscendo e lo stanno facendo alla luce del sole. E così, dove circa un anno fa c'era la Rodriguez a seguire con affetto ed apprensione le gare di Iannone, oggi c'è una delle influencer più seguire degli ultimi tempi che, a questo punto, potrebbe aver preso il posto della showgirl argentina nel cuore dello sportivo.

Andrea Damante in dolce compagnia al Mamacita Festival

"Soffro per Giulia, lei mi ha lasciato. Questa volta so di non aver sbagliato, non ho colpe". Queste sono alcune delle dichiarazioni che Damante ha rilasciato a "Spy" pochi giorni fa sulla fine della sua storia con la De Lellis. L'ex tronista ha detto di essere rimasto spiazzato dalla notizia del flirt in corso tra la romana e Iannone perché: "Prima del Mugello lei era a casa mia, poi boh è finita".

Nonostante in tanti abbiano creduto al dispiacere che ha detto di provare per l'addio sancito dall'influencer, il dj non sembra passarsela così male: ieri sera, infatti, è stato avvistato al Mamacita Festival in compagnia di una bellissima ragazza.

In un video che sta facendo il giro del web, si vede Andrea molto vicino ad una donna che pare sia un ex volto noto di Temptation Island e Uomini e Donne: secondo il blog NewsU&D, la mora che sarebbe accanto a Damante potrebbe essere Barbara Fumagalli, la single che ha tentato Andrea Zenga e una delle ex corteggiatrici di Ivan Gonzalez.