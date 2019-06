Ivana Icardi mercoledì 5 giugno è stata ospite nel salotto di Pomeriggio 5. L’ex gieffina durante il suo intervento, è stata protagonista di una proposta alquanto insolita nei confronti di Riccardo Signoretti. Nel salotto di Barbara D’Urso, il direttore di Nuovo Tv e Ivana Icardi sono stati protagonisti di uno scontro piuttosto acceso. Alla base del diverbio tra i due c’è il comportamento della gieffina all’interno della casa del Grande Fratello.

Secondo il giornalista, Ivana con alcuni comportamenti avrebbe mancato di rispetto al suo fidanzato. Inoltre, avrebbe anche illuso il suo coinquilino.

Mentre era nel reality, Ivana si era resa protagonista di un episodio osè nei confronti di Gianmarco Onestini. L'episodio era stato riportato da Valentina Vignali e ripreso dalla conduttrice del GF. Alle accuse di Riccardo Signoretti, Ivana Icardi è letteralmente sbottata. La ragazza complice anche di uno scarsa pronuncia della lingua italiana, ha pronunciato una frase al limite della decenza.

Ivana Icardi provoca Riccardo Signoretti: il giornalista fa finta di nulla.

In riferimento all’episodio avvenuto con Gianmarco (gli ha leccato un orecchio), l'ex gieffina ha detto al giornalista che se era consenziente, avrebbe replicato il gesto su di lui. Tra l’imbarazzo della conduttrice e del parterre di ospiti, compreso lo sgomento del pubblico presente in studio, il giornalista ha deciso di non replicare alla provocazione.

Ivana contro Wanda Nara

Ivana Icardi, attraverso un’intervista rilasciata a Nuovo, si è scagliata nuovamente contro la cognata.

Stando al racconto dell'ex gieffina, se ad oggi la ragazza non parla più con il fratello, è solo colpa di Wanda Nara. Inoltre, Ivana prima di entrare nella casa del Grande Fratello ha confessato di voler recuperare il rapporto con Mauro e con i suoi nipoti. Sulle pagine della rivista di cronaca rosa, si legge anche dei progetti futuri tra l'ex concorrente ed il suo attuale fidanzato. Al momento la coppia convive ed in futuro vorrebbe sposarsi. Addirittura il fidanzato della Icardi per dimostrare l’amore nei confronti della sua donna, ha fatto un tatuaggio con dedica alla sua compagna.

Ivana spara a zero su Valentina Vignali

Ivana Icardi ha concluso l’intervista sulla rivista Nuovo, parlando del suo percorso all’interno del GF. L'ex gieffina ancora una volta, senza mezzi termini ha definito Valentina Vignali una persona falsa. Tra le due donne infatti, non corre affatto buon sangue. Ivana e Valentina in più occasioni si sono lanciate delle frecciatine. Uno degli ultimi scontri tra le due ex coinquiline è avvenuto proprio lo scorso lunedì durante la semifinale del reality.

In passato la Icardi aveva già umiliato la Vignali, definendola più falsa delle foto che pubblica su Instagram.