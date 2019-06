Le anticipazioni di Beautiful delle puntate americane in onda dal 3 al 7 giugno si concentrano ancora sul segreto dello scambio di culle. Un'altra persona scoprirà gli intrighi di Reese Buckingham e tutte le conseguenze che essi hanno causato, portando disperazione nella vita di Hope e Liam. Dopo avere ascoltato per caso una conversazione tra Flo e Zoe, Xander pretenderà dalla fidanzata tutta la verità e lei, a questo punto, sarà costretta a rivelargliela.

Come reagirà il giovane a tali dichiarazioni? Le novità delle prossime puntate riguarderanno anche il rapporto tra Hope e Liam, ormai giunti a pochi passi dalla firma dell'annullamento. Sia Brooke che Carter cercheranno di convincere la Logan a cambiare idea, ma nonostante le insistenze niente e nessuno sembrerà in grado di farla tornare indietro sui suoi passi.

Beautiful anticipazioni: il consiglio di Thomas a Steffy

Stando a quanto riportano le anticipazioni americane di Beautiful della prossima settimana, Steffy e Thomas discuteranno delle recenti novità riguardanti Hope e Liam.

Anticipazioni Beautiful: Xander scopre la verità sulla morte di Beth

Il rampollo Forrester spiegherà alla sorella le ragioni del suo comportamento e la inviterà a ripensare al suo rapporto con l'ex marito. L'imminente divorzio diventerà argomento di discussione anche tra Brooke e Ridge: la prima sarà convinta che la figlia stia commettendo un errore imperdonabile e penserà di trovare nel marito un proprio sostenitore. La donna si sbaglierà, dato che lo stilista assumerà i panni dell'avvocato del diavolo, parlando in maniera contraria delle relazioni delle rispettive figlie.

Allo stesso tempo, Brooke proverà anche a chiarire la situazione a Hope, supplicandola di non porre fine al legame con Liam in maniera affrettata, soprattutto tenendo conto dei sentimenti che prova ancora per lui. Ma Hope non sentirà ragioni e chiederà a Carter di preparare i documenti che dovranno essere firmati per l'annullamento del matrimonio. La notizia stupirà l'avvocato che inviterà l'amica a pensarci a lungo prima di commettere un errore del quale potrebbe pentirsi.

Trame Beautiful americane: Xander interrompe la firma dell'annullamento

Nelle trame di Beautiful in onda negli Stati Uniti dal 3 al 7 giugno, Xander avrà con Zoe un duro faccia a faccia, dopo avere ascoltato parte della sua conversazione con Flo. Alla fine, la modella sarà costretta a raccontargli la verità. Se da un lato la relazione di Flo e Xander sarà messa a dura prova dopo la scoperta della finta adozione, dall'altra il cugino di Maya si troverà davanti ad un nuovo dubbio: raccontare oppure no la verità a Hope e Liam?

Il giovane, in preda al senso di colpa, irromperà in ufficio proprio nel momento della firma dei documenti dell'annullamento e dalle sue parole potrebbe dipendere il futuro dei coniugi Spencer.