Oggi 17 giugno inizia una nuova settimana di programmazione per la soap turca "Bitter Sweet-Ingredienti d'amore", in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 14:45. Nel corso della settimana, le vicende avranno come principale protagonista il piccolo Bulut, nipote di Ferit, rimasto orfano a causa della morte di entrambi i genitori in seguito ad un tragico incidente stradale. La vita del piccolo cambierà per sempre, ma anche quelle dello zio Ferit e di Nazli si legheranno, nel prosieguo delle puntate, a quella del piccolo.

Ora che il bimbo è rimasto solo, chi si prenderà cura di lui? A tal proposito, Ferit scoprirà che Hakan e Demet hanno richiesto l'affidamento del bambino e tenterà in tutti i modi di opporsi a questa decisione, anche con l'aiuto di Nazli.

Bitter Sweet, trame 17-21 giugno: Ferit preoccupato per Bulut

Dopo il grave lutto che ha colpito la sua famiglia, Ferit sarà molto preoccupato per il futuro del piccolo Bulut, in quanto verrà a sapere che Hakan e Demet hanno presentato istanza per l'affidamento del nipote.

Il giovane imprenditore confiderà i suoi timori a Nazli e all'avvocato Engin, i quali decideranno che sia il caso di evitare che gli avidi parenti incontrino il piccolo.

Nazli però uscirà di nascosto con il bambino per portarlo al cinema, e proprio in questo frangente riceverà una telefonata dalla polizia che la informerà che la sorella Asuman è stata arrestata per furto. Intanto Demet cercherà a tutti i costi di incontrare Bulut e proverà ad ottenere l'appoggio di Deniz.

Alla villa, nel frattempo, Ferit ed Engin discuteranno del futuro del bimbo, ed entrambi concorderanno sul fatto che l'interesse di Hakan e Demet sia solo di natura economica.

Bitter Sweet spoiler: Bulut affidato a Demet e Hakan, Ferit non ci sta

Nel corso dei nuovi episodi in onda questa settimana su Canale 5, la sorella di Nazli consegnerà a Demet e Hakan le copie di importanti documenti trovati a casa di Ferit e riguardanti la custodia di Bulut.

Grazie a queste carte, gli zii di Bulut riusciranno ad ottenere la custodia temporanea del nipote, ma Aslan non si darà per vinto, deciso a lottare per riavere il bambino con sé e a scoprire chi ha rivelato le importanti informazioni agli odiati parenti. La situazione per il bimbo non sarà facile, costretto suo malgrado a trasferirsi a casa di Demet.

Nazli, che ha a cuore la sorte del piccolo, andrà a trovarlo e riceverà un'importante e inattesa proposta, quella di lasciare la casa dell'imprenditore per trasferirsi dagli zii di Bulut.

La giovane aspirante cuoca sarà titubante e chiederà del tempo per decidere sul da farsi, anche se una inaspettata scoperta potrebbe cambiare le carte in tavola.

Queste puntate di "Bitter Sweet" verranno trasmesse su Canale 5 da oggi, lunedì 17, a venerdì 21 giugno.