La nota attrice turca Ozge Gurel ha fatto ritorno sul piccolo schermo dopo il successo ottenuto con la soap opera intitolata "Cherry Season" e tale notizia ha reso felici i telespettatori. La giovane interprete si mette a confronto con il ruolo della cuoca Nazli all'interno della Serie TV "Bitter Sweet-Ingredienti d'amore" che ha debuttato sulla rete Mediaset lo scorso 10 giugno. Le anticipazioni del dodicesimo appuntamento di martedì 25 giugno trasmesso su Canale 5 alle ore 14:45 svelano che proseguirà la battaglia per quanto concerne l'affidamento del piccolo Bulut.

Ferit troverà un sistema per scoprire l'identità della persona che ha scattato la foto sui suoi documenti ed è stata determinante per far decidere al giudice di affidare il bambino a Demet. La tecnologia potrà avvicinare Aslan alla verità e avrà delle ripercussioni sul rapporto con le dipendenti, tra cui spicca Nazli. Quest'ultima si renderà conto che il datore di lavoro è vicino alla realtà dei fatti e penserà di poter subire delle conseguenze riguardo all'amicizia con Ferit.

La preoccupazione di Nazli per le indagini effettuate da Ferit che si avvicina alla verità

La giovane cuoca comprenderà che Asuman è coinvolta nel piano organizzato da Hackan (Necip Memili) e Demet (Alara Bozbey) mostrando la paura di perdere il posto di lavoro. La ragazza dimostrerà la tensione legata alla possibilità che il giovane uomo possa venire a conoscenza del segreto inaspettato. La chef non riuscirà a gestire le preoccupazioni e, in seguito all'ansia, rimarrà vittima di uno svenimento.

La donna riuscirà a riprendersi dopo aver mostrato autentic momenti di panico e, dopo essersi ripresa, verrà a sapere che ci sono poche informazioni nelle mani di Ferit (Can Yaman). Nazli non avrà intenzione di chiarire la questione con il datore di lavoro sperando che non ci siano delle incomprensioni.

Asuman ha bisogno di chiedere aiuto a Demet per capire in quale modo comportarsi

Lo zio di Bulut sarà in grado di risalire al modello di telefono usato, ma non saranno degli elementi bastevoli per arrivare alla persona di Asuman (Ilayda Akdoman).

Nazli sarà stanca dell'atteggiamento della sorella che le sta creando molti problemi dopo aver ricevuto l'accusa di aver tentato una rapina in un negozio di vestiti. Asuman si troverà alle prese con l'avvicinarsi della verità sul suo conto e deciderà di avere un incontro con le persone che l'hanno ingaggiata per ottenere le foto sui documenti di Ferit. La giovane donna avrà bisogno di chiedere dei consigli per capire come comportarsi dopo gli ultimi movimenti di Ferit.

Infine Asuman si rivolgerà alla signora Demet per ricevere delle indicazioni precise.