Francesca De Andrè continua ad essere al centro dell'attenzione dei telespettatori del Grande Fratello 16. Dopo le critiche relative al suo comportamento e alla recente perdita di controllo con Gennaro Lillio, a diventare oggetto di discussione è una presunta bestemmia da lei pronunciata all'interno della Casa di Cinecittà. Durante un diverbio con alcuni inquilini, la nipote di Faber avrebbe usato un'espressione inascoltabile che nelle ore successive ha cominciato a fare il giro dei social network.

Pubblicità

Pubblicità

Il video ha rimbalzato da un sito all'altro, lasciando i telespettatori convinti di non essersi sbagliati in merito a tale espressione blasfema. Ma cosa potrebbe accadere ora alla De Andrè? Verranno presi provvedimenti nei suoi confronti a pochi passi dall'annuncio del vincitore di questa sedicesima edizione? La richiesta del web è sempre la stessa: espellere la concorrente, proprio come accaduto in passato per altri ex protagonisti del Reality Show.

Francesca De André, concorrente del Grande Fratello 16

La presunta bestemmia di Francesca De Andrè

Nel video che ha cominciato a rimbalzare sul web, i concorrenti del Grande Fratello 16 si trovavano in giardino in pieno orario pomeridiano quando si sarebbe sentita la voce di Francesca De Andrè pronunciare una bestemmia. In quel momento l'audio era abbastanza disturbato e, sebbene non ci siano dubbi in merito alla voce in questione, dovranno essere effettuate delle verifiche riguardo le parole dette.

Pubblicità

Finché gli esiti di tali accertamenti non verranno ufficializzati, sarà impossibile essere certi che si sia trattato davvero di un'espressione blasfema. Già in passato, infatti, alcuni concorrenti erano stato additati dal web per avere pronunciato una bestemmia, ma poi erano stati scagionati dalla produzione. Celebri, a tal proposito, i casi di Veronica Satti nel GF 15 o di Luca Onestini nella penultima versione vip, i quali avevano poi proseguito il loro percorso nel programma.

La De Andrè a rischio espulsione

Il popolo del web non ha dubbi sul fatto che Francesca De Andrè abbia pronunciato una bestemmia al Grande Fratello 16 e che per tale motivo debba essere immediatamente espulsa. La speranza è che le verifiche vengano eseguite prima della finalissima del 10 giugno e che, se confermate, la concorrente sarà costretta ad abbandonare il prima possibile la Casa. Il sospetto è che la nipote di Faber sia stata ampiamente protetta da Barbara d'Urso per tutta la durata del programma, ma che questa volta l'evidenza non possa essere celata.

Pubblicità

Si parlerà della questione lunedì nella finalissima o la Carmelita nazionale affronterà la questione prima nei suoi salotti? In attesa di scoprirlo, va comunque ricordato che Francesca potrebbe lasciare la Casa già all'inizio dell'ultima puntata dato che si trova in nomination insieme ad Erica e Enrico. E considerando che i telespettatori non nutrono una grande simpatia nei suoi confronti, è difficile credere che possa passare indenne il televoto.