Gli spoiler delle prossime puntata di Il Segreto della settimana dal 24 al 28 giugno raccontano che una squadra di uomini si metterà alla ricerca di Esperanza e Beltran. I due infatti, sono spariti dopo essere stati coinvolti in un incidente. Francisca vieterà però a Fernando di accompagnare questa squadra. La donna è infatti molto sospettosa e crede che a causare l'incidente in questione sia stato proprio Fernando. La situazione diventerà ancora più pesante quando verranno ritrovati i corpi senza vita dell'autista e della bambina dentro l'auto in cui erano presenti i figli di Maria. Nel frattempo, Saul sarà sempre più convinto che Prudencio sia il colpevole di tutte le molestie fatte a Julieta e deciderà di parlargli.

Spoiler Il Segreto, situazione grave in paese per via della varicella

Le anticipazioni de Il Segreto narrano che Elsa avrà sempre più voglia di lasciare il paese. Isaac deciderà di fare un regalo ad Antolina, che ne sarà molto felice. Fernando, nonostante l'opposizione di Francisca, si metterà in azione alla ricerca di Esperanza e Beltran. L'uomo riuscirà a trovare la scarpetta di Esperanza. Nelle puntate successive, ci sarà il salvataggio dei piccoli proprio da parte di Fernando, che purtroppo riporterà dei seri danneggiamenti ai polmoni.

A Puente Viejo arriverà la notte di capodanno, ma quasi tutti i cittadini non avranno voglia di festeggiare per via dell'epidemia di varicella che si diffonderà in tutto il paese. La situazione sembrerà essere molto tesa e gli abitanti del posto colpiti dalla malattia aumenteranno di ora in ora. Il dottor Zabaleta chiederà la messa a disposizione di un ospedale di campo per aiutare i cittadini.

Anticipazioni Il Segreto, Elsa offre il suo aiuto agli ammalati

Elsa, che ha già contratto la varicella quando era bambina ed è dunque immune alla patologia, chiederà al sindaco del posto di poter gestire l'ospedale di campo.

Antolina brucerà di rabbia, in quanto teme che in tal modo la donna possa riuscire a riconquistare la fiducia di tutti i cittadini. In assenza del dottor Zabaleta, la Laguna lavorerà al fianco del dottor Alvaro, che non sarà molto gentile e accondiscendente nei confronti della donna perché la ritiene responsabile dell'aborto di Antolina. A Puente Viejo tutti i cittadini cercheranno in qualche modo di rendersi utili, procurando agli ammalati cibo e coperte.

Il modo in cui la Laguna si prenderà cura dei malati farà breccia sulla popolazione, che da tempo l'ha accusata di aver commesso i peggiori crimini. Nel frattempo, Fernando inizierà a stare meglio e verrà sostenuto da Maria, riconoscente per il suo nobile gesto.