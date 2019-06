Prosegue l'appuntamento settimanale in compagnia della soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' in onda sul piccolo schermo dal 21 ottobre 1996 e capace di attirare l'attenzione di un pubblico eterogeneo. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 17 fino a venerdì 21 giugno fanno notare che sarà al centro delle trame il personaggio di Beatrice. Michele diventerà l'ostaggio di Mimmo ma, nonostante abbia vissuto momenti di paura, si dirà pronto per dare un aiuto al ragazzo dimostratosi fragile e spaventato.

Pubblicità

Pubblicità

Guido (Germano Bellavia) e Vittorio riusciranno a ritrovare il sorriso per quanto riguarda la vita sentimentale dopo che il comandante ha deciso di dare una seconda opportunità a Mariella. Il Del Bue vorrà iniziare una nuova vita con l'Altieri e il piccolo Lorenzo in quanto ha scoperto di essere il padre del bambino. Diego non riuscirà ad avere la serenità e l'incontro con Beatrice allo studio legale gli farà ricordare i momenti vissuti nella relazione con la Lucenti.

niko-susanna-un-posto-al-sole | Tv Soap - tvsoap.it

L'agente assicurativo dimostrerà di non voler rinunciare all'amore nutrito nei confronti dell'avvocatessa. L'uomo comincerà a mettersi sulle tracce della donna per scoprire chi possa essere il nuovo fidanzato.

Diego intenzionato a scoprire la verità

Avrà inizio una situazione ricca di equivoci perché il giovane Giordano penserà che Nicotera possa essere l'amante di Beatrice (Marina Crialesi). Il fratello di Patrizio farà una scoperta sconvolgente e, dopo aver visto la donna in compagnia di Eugenio, crederà che ci sia una relazione tra le due persone.

Pubblicità

Il figlio di Raffaele (Patrizio Rispo) vorrà trovare l'occasione giusta per cogliere in flagrante Beatrice e il magistrato ma si tratterà di un equivoco. Diego non riuscirà a rassegnarsi alla fine della relazione con Beatrice e metterà in atto un piano con l'intento di riavvicinarsi all'avvocato Lucenti.

Le intenzioni dell'avvocato Poggi per scoprire la verità

Andrea e Arianna attraverseranno un periodo importante nella loro storia d'amore e la rapina avvenuta al bar Vulcano ha finito per tenere maggiormente unite le due persone.

Il trasferimento di Alex alla terrazza non si rivelerà la scelta giusta e la giovane donna dovrà fare i conti con le intenzioni della sorella. Un altro capitolo riguarda la famiglia Ferri che si preparerà ad affrontare una giornata triste. Roberto attenderà l'arrivo di Leonardo con la barca di Tommaso. Alessandra rimarrà vittima di una congiura alla terrazza. Infine Niko vorrà aiutare Diego a scoprire la verità sul conto di Beatrice. Il figlio di Renato si impegnerà per convincere la Lucenti a parlargli della vita sentimentale.