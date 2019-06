Le anticipazioni degli episodi di 'Un posto al sole' in onda su Rai 3 che vanno da lunedì 24 fino a venerdì 28 giugno svelano che Vittorio attraverserà un periodo difficile per quanto riguarda la sfera sentimentale. Il giovane Del Bue finirà per cedere alle tentazioni di Anita, dopo aver avuto delle incomprensioni con Alex. Anita approfitterà della situazione per baciare il figlio di Guido che affronterà un nuovo periodo di crisi. La presenza di Leonardo diventerà sempre più costante all'interno di palazzo Palladini e il ragazzo potrà approfittare dell'assenza di Filippo e Roberto.

L'amico di Tommaso finirà per proporre a Serena e alla figlia Irene un giro in barca e la signora Sartori sarà pronta per accettare questa richiesta.

Diego continuerà a pensare alla storia con Beatrice e si metterà sulle tracce di Eugenio (Paolo Romano) considerato l'amante della Lucenti. Vittorio (Amato D'Auria) non riuscirà a trovare la stabilità nella situazione sentimentale e si confronterà con un ulteriore periodo di confusione che finisce per avere delle conseguenze. Il giovane Del Bue si ritroverà diviso tra due donne ma dovrà prendere una decisione, sebbene abbia già scelto Alex.

La signora Giordano e il furto subito nella sua abitazione

Marina (Nina Soldano) dovrà fare i conti con un periodo difficile e sarà stanca di gestire i rapporti con Alberto (Maurizio Aiello) che creerà nuovi problemi alla signora Giordano. L'imprenditrice comincerà a sentire il peso della solitudine per via della lontananza di Elena e Alice. L'ex moglie di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) dimostrerà un lato inaspettato della sua persona. Renato (Marzio Honorato) si preparerà ad accogliere i genitori di Nadia giunti nella città di Napoli mentre Diego finirà per perdere il controllo della situazione.

L'arrivo dei suoceri di Renato nella città di Napoli

Il figlio di Raffaele (Patrizio Rispo) sarà vicino a commettere una follia per via della gelosia. Marina farà i conti con una rapina all'interno della sua villa dopo che un uomo misterioso si è introdotto nell'abitazione della donna. Michele (Alberto Rossi) s’improvviserà guida turistica per far conoscere ai genitori di Nadia le bellezze della città di Napoli. Il magistrato Nicotera vivrà attimi di tensione dopo aver rischiato di essere investito da un’auto e l'uomo deciderà di informare la prefettura riguardo a quanto avvenuto.

Diego troverà il coraggio per confessare la realtà dei fatti al marito di Viola con il quale si renderà protagonista di una discussione. Infine Renato organizzerà una messinscena per conquistare i suoceri e si servirà dell'aiuto di Otello e Raffaele.