Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' capace di attirare l'attenzione di un pubblico eterogeneo. Le anticipazioni dell'episodio numero 5275 in onda venerdì 14 giugno alle ore 20:45 svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Alex. Michele (Alberto Rossi), dopo quanto successo al bar Vulcano, deciderà di organizzare un incontro con il professor Scaglioni per metterlo al corrente di ciò che hanno fatto Mimmo e Maurizio.

I due ragazzi faranno i conti con la reazione di Arianna (Samanta Piccinetti) che ha preso il porto d'armi e il comportamento della donna rappresenterà una sorpresa. Il giornalista vorrà tentare di parlare con Enrico per sperare di poter recuperare Mimmo mettendolo sulla strada giusta. Il Saviani si renderà conto del fatto che è una persona molto problematica.

La moglie di Filippo chiamata a prendere una decisione

Arriverà un momento importante nella vita di Serena (Miriam Candurro) che sarà chiamata a prendere delle decisioni fondamentali riguardo al futuro lavorativo dopo aver fatto i conti con l'eredità del padre.

La Cirillo dovrà capire in quale modo usare il denaro da investire e, dopo aver pensato di aprire un bed and breakfast, la moglie di Filippo (Michelangelo Tommaso) si troverà alle prese con ulteriori ripensamenti. Il tempo delle riflessioni sembrerà essere scaduto e la signora Sartori dovrà prendere le dovute conclusioni per fare l'investimento. La madre di Irene potrebbe farsi coinvolgere nel progetto organizzato da Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Filippo. La donna si è fatta convincere dal suocero che pensa di dare al figlio e a Serena un'ottima opportunità.

Le incomprensioni tra due innamorati per via della decisione di Alex

Un'altra storyline riguarda il personaggio di Alex che vivrà un momento complesso nella sua esistenza fatto di scelte importanti. La ragazza continuerà a riflettere riguardo all'intenzione di trasferirsi ala terrazza e sarà preoccupata per la sorella. La dipendente del bar Vulcano giungerà a una conclusione e crederà che la scelta migliore sia quella di rinunciare al trasferimento a Posillipo che la allontanerebbe dalla famiglia.

Questa decisione della giovane donna sarà il motivo per dare inizio a una serie d’incomprensioni tra Vittorio e Alessandra. I due innamorati dimostreranno di avere delle vedute completamente differenti. Il giovane Del Bue farà notare alla fidanzata di non essere d'accordo con la decisione e si interrogherà sul motivo per il quale Alex abbia cambiato la propria idea.