Continua l'appuntamento con la soap opera tedesca 'Tempesta d'amore' che riesce ad attirare l'attenzione dei milioni di telespettatori italiani curiosi di conoscere i cambiamenti nella vita dei personaggi principali. Le anticipazioni delle puntate che vanno da domenica 16 per arrivare fino a sabato 22 giugno, svelano che Robert dovrà fare i conti con la gelosia dopo aver visto Eva in compagnia di Christoph. L'uomo pretenderà delle spiegazioni dalla donna che cercherà di convincere il marito che non sia successo nulla.

Pubblicità

Pubblicità

Robert, però, comincerà ad avere dei sospetti sul conto della consorte e vorrà venire a conoscenza della realtà dei fatti. Eva, dopo quanto accaduto, si renderà conto del fatto che il matrimonio con Christoph si troverà alle prese con degli ostacoli inaspettati e la signora avrà intenzione di risolvere questi problemi. Le preoccupazioni saranno presenti nella vita di Denis che si impegnerà in prima persona per sperare nella fine della guerra tra i genitori con l'intento di farli giungere a una riappacificazione. I tentativi dell'uomo non si dimostreranno sufficienti e finiranno per complicare la questione.

Tempesta d'amore, puntate al 22 giugno

Annabelle vuole nascondere la verità

Andrè comprenderà di essere innamorato di Emily e rimarrà sorpreso dai suoi sentimenti che lo faranno cadere in preda alle incertezze. Potrebbero fallire i piani dell'uomo e sembrerà essere messa a rischio la libertà di Andrè. Paul scoprirà i dettagli riguardanti la gara di triathlon che avverrà nel corso dei giorni in cui sarà impegnato nella luna di miele con Romy. Il ragazzo non avrà intenzione di rinunciare a questa manifestazione e si vedrà costretto a raccontare delle bugie alla futura sposa.

Pubblicità

Joshua non riuscirà a dimenticare il bacio in ospedale ma Annabelle si impegnerà per fare in modo che non venga scoperto questo segreto. La donna potrà godere del supporto di Denise.

Romy viene a conoscenza di una notizia drammatica

Tobias sarà costretto a cedere di fronte al comportamento di Christoph che ha la peggio nello scontro con il rivale all'interno dell'hotel. Questo incidente aumenterà le preoccupazioni mentre Emily non avrà fiducia in Andrè e deciderà di metterlo alla prova.

Paul e Romy non saranno capaci di trovare una soluzione riguardo al progetto del viaggio di nozze ma giungeranno a un chiarimento. Proseguiranno i preparativi per il matrimonio ma la situazione si complicherà dopo che la ragazza sarà colta da uno strano presentimento. Denis avrà un riavvicinamento con la sorella al punto che decideranno di organizzare un viaggio. Andrè sarà costretto a raccontare la verità ad Andrè ma la donna finirà per fare una proposta inaspettata al sosia del marito.

Pubblicità

I piani di Romy e Paul verranno messi a repentaglio dopo la notizia dell'incidente di Tobias.