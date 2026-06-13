Racconto di una notte è stata cancellata dal pomeriggio di sabato 20 giugno: è questo l'ultimo cambiamento previsto in casa Mediaset.

Le anticipazioni tv spiegano che nel pomeriggio del sabato l'appuntamento con le soap resta solo per Beautiful e Forbidden Fruit: il resto della fascia pomeridiana sarà coperto con la messa in onda di due film.

Come cambia il sabato pomeriggio di Canale 5: resta Beautiful

Ancora cambi nella programmazione di Canale 5 che nel prossimo sabato cancellerà l'appuntamento con Racconto di una notte. La dizi turca che vede Mahir e Canfeza protagonisti sarà quindi collocata al solo spazio serale la domenica.

Il pomeriggio del sabato di Canale 5 resta invariato per Beautiful e Forbidden Fruit che saranno trasmesse come sempre dalle 13.51 alle 14.45. A seguire saranno trasmessi due film che riempiranno il pomeriggio fino alle repliche dello show preserale Avanti un altro. Non è ancora chiaro il motivo di questa variazione, ma non si esclude che si vogliano conversare le puntate di Racconto di una notte per momenti più seguiti dal pubblico che nel pomeriggio estivo cala. La storia d'amore di Mahir e Canfeza è a un punto cruciale: i due sposi si stanno lentamente riavvicinando dopo un periodo di forte lontananza.

Nuove puntate di Racconto di una notte: Ferman tra due donne

Le anticipazioni delle prossime puntate di Racconto di una notte rivelano che Mahir e Kursat stringeranno una collaborazione, ma Canfeza non saprà nulla di questo accordo.

La ragazza continuerà a pensare a suo padre come un malvivente e si allontanerà nuovamente da lui. Nel frattempo, Afet farà di tutto per separare Mahir dalla sua sposa e inizierà a manipolare Sureyya. Infine, Ferman porterà avanti la sua storia d'amore con Efsane che aspetterà un figlio da lui. Sevde avrà dei sospetti, ma lui riuscirà sempre a trovare un pretesto valido per giustificare i tanti errori che commetterà con Efsane. Ci sarà anche un avvicinamento inaspettato tra Kursat ed Gulizar e tra i due nascerà un sentimento che terranno nascosto a tutti. L'appuntamento con Racconto di una notte proseguirà la domenica con un lungo appuntamento in prima serata.