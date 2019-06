È tempo di vacanze per Uomini e donne, ma i telespettatori continuano a tenere monitorati i movimenti degli ex protagonisti, oltre che di coloro che potrebbero partecipare al dating-show nella prossima stagione. La domanda che rimbalza sui social network riguarda, in particolare, i nomi dei prossimi tronisti che avranno il compito di prendere il posto di Angela Nasti, Giulia Cavaglià e Andrea Zelletta.

La speranza è di trovare delle persone davvero alla ricerca dell'anima gemella e non interessate solo ad ottenere visibilità e like facili.

Tra i grandi favoriti nel ruolo di tronisti spuntano i nomi di coloro che si sono fatti conoscere nel corso dell'ultima edizione, ma che alla fine non sono stati scelti. Tra questi si segnalano soprattutto gli ex corteggiatori Antonio Moriconi e Klaudia Poznanska.

Antonio Moriconi accetterebbe il trono

Le indiscrezioni su Uomini e Donne non possono fare a meno di concentrarsi sui nomi dei tronisti che verranno annunciati alla fine di agosto, in occasione della prima registrazione.

In attesa di scoprire se Temptation Island potrà rappresentare terreno fertile per qualcuno di loro - proprio com'è accaduto negli ultimi anni - un nome continua ad essere dato come grande favorito. Si tratta di Antonio Moriconi, il corteggiatore deluso da Teresa Langella nella scelta avvenuta lo scorso febbraio, ma comunque entrato nel cuore dei telespettatori.

Il maestro di sci è uscito a testa alta dalla sua esperienza televisiva, evitando di fomentare le polemiche soprattutto dopo il passo indietro di Andrea Dal Corso.

In una recente intervista al tabloid Uomini e Donne Magazine, Antonio ha ammesso che risponderebbe in maniera affermativa se gli venisse proposto il trono. Queste le sue parole: "L'essere sul trono ti dà la possibilità di trovare davvero ciò che vuoi: arrivano a corteggiarti tantissime ragazze e puoi realmente incontrare la persona giusta".

Klaudia e Giulio tra i papabili tronisti

Il nome di Antonio Moriconi non è l'unico che continua a rimbalzare tra i fan di Uomini e Donne come possibile tronista.

Insieme a lui, sono in molti a sperare di vedere sulla poltrona rossa Klaudia Poznanska, la corteggiatrice non scelta da Andrea Zelletta, il quale le ha preferito Natalia Paragoni. Klaudia è entrata nel cuore dei telespettatori che sono rimasti colpiti dalle parole pronunciate in occasione della decisione del tronista (il quale, a sua volta, ha faticato a trattenere le lacrime).

Da non sottovalutare altri nomi forti quali Luca Daffrè, colui che Angela Nasti non ha scelto, ma che tuttavia potrebbe ricevere un'ulteriore opportunità da parte di Maria De Filippi.

Possibile anche la partecipazione di Giulio Raselli, il "deluso" di Giulia Cavaglià, che comunque ha trovato un ampio seguito tra i telespettatori dello storico dating-show.