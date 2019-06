Dopo qualche giorno di silenzio, Chiara Ferragni ha deciso di dire la sua sulla gaffe che avrebbe fatto e di cui tutto il web ha parlato recentemente. Ad Alberto Dandolo che l'ha bonariamente rimproverata per aver fatto pubblicità al brand di Giulia De Lellis con una foto apparsa sulla pagina di "The Blonde Salad" per pochi minuti, l'influencer ha fatto sapere che lei apprezza la collega e che la Stories si è automaticamente cancellata dopo 24 ore.

Pubblicità

Pubblicità

La Ferragni smentisce Dandolo su Instagram

Per giorni si è parlato della foto che è comparsa per errore sulla pagina Instagram del brand di Chiara Ferrragni: "The Blonde Salad", infatti, ha pubblicizzato per pochi minuti uno dei bikini della linea di Giulia De Lellis. Se la romana si è detta contenta del gesto forse fatto volontariamente dalla collega, quest'ultima è rimasta in silenzio fino a poche ore fa.

Sul profilo di Alberto Dandolo (che è il giornalista che ha lanciato questo Gossip su Dagospia), la moglie di Fedez ha lasciato un commento per spiegare cosa è successo l'altro giorno.

"Era semplicemente una Stories di The Blonde Salad che dopo 24 ore viene resa non visibile dalla piattaforma automaticamente", ha fatto sapere la fashion blogger. Pare, dunque, che l'immagine con uno dei costumi di "Bikini Lovers" non sia stata pubblicata per errore dallo staff della Ferragni: la foto sarebbe sparita dall'account perché avrebbe superato il limite di permanenza massimo nelle Stories, ovvero un giorno intero.

Come mai allora Dandolo sosteneva che lo scatto in questione fosse stato rimosso pochi minuti dopo la pubblicazione? Si tratta oppure no di una gaffe di Chiara e delle persone che lavorano con lei?

Pubblicità

Stima reciproca tra le due influencer

A chiusura del commento che ha lasciato sul profilo di Dandolo, Chiara Ferragni ha scritto: "Naturalmente io apprezzo Giulia". Nonostante siano in tanti a sostenere che tra le due fashion blogger più amate del momento ci sia una sana rivalità, le dirette interessate continuano a scambiarsi complimenti a distanza, smentendo di fatto i gossip che circolano sul loro rapporto.

Anche la De Lellis si è esposta più volte pubblicamente per elogiare la collega, sia su faccende di lavoro che su altre legate alla famiglia che ha costruito con Fedez negli ultimi anni.

A proposito della gaffe che si diceva avesse fatto la bionda influencer, inoltre, la 23enne aveva fatto sapere: "Io ho apprezzato molto, magari è stato voluto. Se così fosse, grazie Chiara".

Insomma, tra le due ragazze sembra non esserci alcuna aspra competizione, ognuna si gode i successi che sta ottenendo sia sul web che nel privato: se la Ferragni è felicemente sposata da quasi un anno, infatti, Giulia di recente ha ritrovato il sorriso accanto ad Andrea Iannone.