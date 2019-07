Giungono buone notizie per Elsa ed Isaac dalle anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate spagnole in onda dall'8 al 12 luglio. Per un lungo periodo la coppia ha dovuto fare i conti con la crudeltà di Antolina, che ha usato ogni mezzo in suo potere per separarli. Ma lei è uscita di scena, cadendo rovinosamente da un dirupo nel tentativo di trascinare anche il marito. La sua morte renderà possibile la realizzazione del sogno d'amore del falegname con la Laguna, anche se prima di arrivare al lieto fine i due innamorati dovranno superare un nuovo ostacolo, caratterizzato dalle condizioni di salute della donna.

A causa di un nuova crisi cardiaca, Elsa sarà costretta a sottoporsi ad un delicato e costoso intervento chirurgico, reso possibile solo dalla generosità degli amici Matias e Marcela.

Il Segreto anticipazioni: Marcela aiuta Elsa e Isaac

Nelle prossime puntate spagnole de Il Segreto, le condizioni di salute di Elsa peggioreranno drasticamente rendendo necessario un suo immediato ricovero in ospedale. Sarà Consuelo ad accompagnarla in clinica mentre Isaac, su richiesta dell'amata, resterà qualche giorno in più a Puente Viejo per occuparsi della sepoltura di Antolina.

Dopo avere effettuato le verifiche del caso, Elsa verrà informata delle ragioni dei suoi problemi al cuore. Per guarire definitivamente, la donna dovrà essere operata il prima possibile ma l'intervento sarà costoso e Isaac non avrà a sua disposizione il denaro necessario per eseguirlo. Sarà Marcela a correre in aiuto degli amici, proponendo di impegnare i gioielli che Alvaro le aveva lasciato. Isaac accetterà la proposta ed Elsa prometterà di restituire tale cifra non appena sarà possibile. L'operazione sarà un successo: la giovane protagonista della telenovela spagnola potrà ora pensare concretamente al suo futuro.

Trame puntate spagnole Il Segreto: la proposta di Isaac

La scoperta delle gravi condizioni di Elsa sconvolgerà Isaac che rivelerà a Matias di volersi uccidere. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto confermano però che non sarà necessario un simile gesto estremo e tutto andrà per il meglio: Elsa potrà tornare a casa dall'ospedale e i medici la tranquillizzeranno, precisando che non ci sarà alcuna possibilità di recidiva. La sua felicità sarà persino più grande quando l'amato le chiederà di sposarlo e lei accetterà senza esitazione.

Questa volta non ci sarà nessun ostacolo per i due, che decideranno di dare il via subito ai preparativi per le nozze, appoggiati dall'affetto dei loro amici, a partire dagli inseparabili Marcela e Matias.