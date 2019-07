Sono giunte le nuovissime anticipazioni di Un posto al sole delle puntate che andranno in onda dal 22 luglio al 26 luglio come sempre alle 20.45 circa su Rai 3 dopo la simpatica trasmissione "Vox Populi". Gli spoiler ci raccontano che Diego sarà sempre più fuori controllo mentre Vittorio farà sempre più fatica a capire cosa prova per Anita e per Alex. Detto ciò, ecco le anticipazioni dettagliate di quello che accadrà.

Upas, anticipazioni 22-26 luglio

Gli spoiler di Un posto al sole relativi alle puntate che andranno in onda dal 22 al 26 luglio su Rai 3 ci raccontano che Raffaele sarà sempre più sconfortato a causa del figlio Diego.

Si renderà conto, infatti, che Diego è sempre più fuori controllo di sé e potrebbe correre il rischio di rovinare per sempre la sua vita. Vittorio, invece, sarà sempre più indeciso in ambito sentimentale in quanto non riuscirà a capire chi ama veramente tra Anita e Alex. Otello, invece, starà sempre peggio a causa dell'assenza, oramai lunghissima, di Teresina.

Le anticipazioni ci raccontano, inoltre, che Giulia sarà pronta per tornare a Napoli, dopo aver trascorso alcuni giorni in compagnia di Denis mentre Marina, insieme al padre, vivrà dei momenti di perfetta sintonia.

Purtroppo, però, le condizioni di Arturo peggioreranno repentinamente.

Le ansie di Raffaele per il figlio diventeranno sempre più pressanti per cui cercherà un modo per aiutarlo: per questo si rivolgerà ad Ornella per avere dei consigli. La Giordano, infine, farà di tutto pur di poter trascorrere del tempo insieme a suo padre. Il suo unico scopo, infatti, sarà quello di prendersi cura di lui.

Il ritorno di Giulia

Le anticipazioni delle puntate di Upas dal 22 al 26 luglio ci raccontano che Giulia, dopo essersi recata da Denis, si ritroverà a prendere una decisione davvero molto difficile mentre Serena e Filippo decideranno di concedersi una breve gita in barca per distrarsi un po' dal lavoro.

Lasceranno la loro bimba, però, ad un babysitter davvero sui generis.

Gli spoiler ci raccontano, poi, che Vittorio scoprirà qualcosa in più sulla situazione familiare di Alex a seguito di un incontro al Caffè Vulcano mentre Marina prenderà una decisione in modo che suo padre possa avere finalmente abbia giustizia. Succederà, poi, che Alex, esasperata dalla sorellina, le darà un ceffone.

La piccola Mia, quindi, si legherà questa cosa al dito e deciderà di fargliela pagare mentre Vittorio sarà stanco delle pressioni di Assunta e delle tensioni della famiglia di Alex.

Il ragazzo, quindi, inizierà a sentirsi davvero incastrato. Filippo chiederà, infine, a Serena di provare ad avere un secondo bambino ma la donna si opporrà mentre Marina si preparerà ad affrontare Arturo dopo aver parlato con l'avvocato Leone.