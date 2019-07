Xander avrà un ruolo determinante nelle prossime puntate americane di Beautiful, nelle quali la verità sull'identità di Phoebe Forrester sarà sempre più vicina. Il cugino di Maya chiederà la collaborazione di Charlie per capire se Thomas sia coinvolto nell'incidente stradale nel quale Emma Barber ha perso la vita. L'uomo sarà convinto che la coppia abbia litigato prima del viaggio in macchina e che il rampollo Forrester abbia in qualche modo provocato la sua caduta dal burrone per evitare che Hope venisse a conoscenza della verità sulla sua bambina.

Pubblicità

Pubblicità

Tale tesi, prontamente smentita dal figlio di Ridge, verrà negata anche da Zoe, convinta che lui non sarebbe mai arrivato a tanto. Per tale ragione, la modella e il suo fidanzato litigheranno pesantemente.

Ultimatum per Zoe

La relazione tra Zoe e Xander sarà chiamata a fare i conti con una crisi apparentemente insuperabile nelle prossime puntate di Beautiful. Le anticipazioni rivelano, infatti, che la modella sosterrà la tesi di Thomas il quale a sua volta si professerà innocente in merito all'incidente di Emma Barber.

Pubblicità

Di diverso avviso sarà Xander che, anche grazie all'aiuto di Charlie, sarà più che mai convinto che il ragazzo abbia voluto liberarsi della giovane stagista. Zoe e Xander si troveranno così faccia a faccia ed esporranno le proprie diverse vedute. Sarà in tale circostanza che lui lancerà un ultimatum alla fidanzata, mettendo in discussione il futuro della loro relazione: giungerà al termine se Zoe non confesserà ciò che è accaduto sull'Isola di Catalina? Ma questa discussione, insieme ai continui litigi tra Thomas e Xander, potrebbe persino avere una piega drammatica.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Xander in pericolo

Le novità relative al futuro di Xander non si limitano all'imminente crisi del suo rapporto con Zoe. Le anticipazioni di Beautiful sulle prossime puntate americane svelando che il giovane sarà in pericolo, a causa del confronto che avrà con Thomas sulla morte di Emma. Da settimane si vocifera che il decesso della Barber non sarà l'unico prima che la verità sullo scambio di culle venga svelato e tutto fa pensare che Xander possa andare incontro molto presto ad un tragico destino.

Sarà il rampollo Forrester a liberarsi di lui per fare in modo che Hope non scopra la verità? Va ricordato che la Logan accetterà la proposta di matrimonio fatta da Thomas nonostante il parere contrario di Brooke e Liam. La madre e l'ex marito tenteranno di convincerla delle cattive intenzioni del fratellastro, ma lei resterà ferma sulle proprie intenzioni, convinta che Douglas meriti di crescere con una mamma al suo fianco.