Le nuove anticipazioni Beautiful stanno tenendo con il fiato sospeso i telespettatori americani. Il ritorno di Thomas, che sembrava essere un lieto evento per i Forrester, si sta trasformando in un incubo a tinte horror. Il giovane Forrester, ossessionato da Hope, sta compiendo un crimine dietro l’altro, dopo aver scoperto che Beth, la figlia di Hope creduta morta, è in realtà Phoebe, la bellissima bimba adottata inconsapevolmente da Steffy. Thomas, dopo aver sedotto la figlia di Brooke, sta eliminando tutti gli ostacoli che potrebbero far finire nel nulla l’obiettivo finale, ovvero sposarla.

Per portare Hope all’altare, Thomas non si sta rendendo conto di aver perso completamente la testa. Dopo aver provocato la morte di Emma Barber, ora è giunto il momento di mettere all’angolo Liam.

Beautiful: Thomas sa che Beth è viva

Nelle prossime puntate americane di ‘Beautiful’, la storyline della morte di Emma Barber sarà ovviamente in primo piano. Thomas, durante un folle inseguimento, ha speronato l’auto della stagista, così da fermarla in tempo prima che potesse raggiungere Hope e dirle finalmente che sua figlia Beth è viva.

Thomas vuole a tutti i costi che Hope non sappia la verità, in quanto se venisse a sapere che sua figlia è viva, tornerebbe tra le braccia di Liam e per lui sarebbe la fine.

Anticipazioni puntate ‘Beautiful’: Liam cade nella trappola di Thomas

Thomas sa che Hope è ancora innamorata di Liam, nonostante non lo voglia ammettere. Per mettere in cattiva luce il rivale in amore, penserà ad una tremenda trappola. Il giovane acquisterà della potente droga e farà in modo che Liam la assuma inconsapevolmente.

Gli effetti non tarderanno ad arrivare. Liam, stordito e confuso, passerà la notte con Steffy. Thomas ne approfitterà per convincere Hope che l’uomo che ama non è più quello di una volta.

Nel frattempo, Liam si avvicinerà sempre di più a Steffy, che sarà contenta di aver ritrovato l'amore del suo ex marito. Le anticipazioni Beautiful narrano che Steffy e Liam finiranno per fare l'amore ma la situazione si complicherà in maniera alquanto inaspettata.

Il giovane Spencer ricorderà di aver passato la notte con la ex moglie, ma non riuscirà a capire come siano arrivati a quel punto. Nonostante tutto, Liam sarà felice della ritrovata serenità accanto a Steffy, Kelly e Phoebe.

Liam scarica Hope e torna con Steffy

Liam dovrà comunicare quanto successo ad Hope, consapevole che non sarà facile. I due avranno un confronto molto duro, che devasterà entrambi. Steffy successivamente inizierà a maturare dubbi sullo strano comportamento assunto da Thomas.

Xander invece, devastato dalla morte di Emma, si metterà di impegno per cercare l'indizio che potrà condurre Thomas dritto in carcere. Nuovi drammi ed eventi inaspettati emergeranno con le prossime anticipazioni di Beautiful.