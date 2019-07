È tempo di nuovi acquisti per Belen e Stefano, i quali ormai non si nascondono più e vivono la loro storia d'amore sotto gli occhi attenti dei milioni di followers che li seguono sui social e che sognano con loro. In queste ultime ore abbiamo viso che i due si sono fatti immortalare su una nuova lussuosissima barca che hanno comprato per trascorrere parte delle loro vacanze estive, e che hanno dedicato al loro amato figlioletto.

Nuovo super yacht per la coppia Belen-Stefano dopo il ritorno di fiamma

In molti, infatti, hanno avuto modo di notare su Instagram che Belen e Stefano si sono lasciati immortalare su un nuovo yacht chiamato Santiago, proprio come il loro bambino.

I due hanno mostrato la loro nuova lussuosa barca attraverso delle stories che hanno postato sui loro rispettivi account social, dove li abbiamo visti in compagnia di un gruppo di amici mentre si godevano una giornata di assoluto relax tra le acque della splendida Capri.

Un'estate decisamente movimentata per Belen e Stefano che in queste settimane hanno avuto modo di trascorrere diverse giornate di relax anche tra Ibiza e Formentera, dove entrambi si sono sempre recati per trascorrere le loro vacanze estive, anche quando avevano scelto di intraprendere due strade differenti dal punto di vista sentimentale.

Il ritorno di Belen e Stefano in tv: condurranno insieme il Festival di Castrocaro su Rai 2

Intanto la coppia Belen-Stefano si prepara anche per l'atteso ritorno in televisione. I due, infatti, il prossimo settembre saranno protagonisti della serata finale del Festival di Castrocaro che torna in prime time su Rai 2. Al timone della serata che proclamerà il vincitore assoluto della kermesse vi saranno proprio Belen e Stefano, che riappariranno nuovamente in coppia in televisione dopo l'annuncio del ritorno di fiamma ufficiale.

Successivamente, però, le strade dei due si divideranno (dal punto di vista televisivo!). Belen, infatti, sarà nuovamente impegnata al timone di Tu si que vales, lo show campione di ascolti del sabato sera di Canale 5 prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Le registrazioni del varietà sono già cominciate ma per vederlo in onda bisognerà aspettare fine settembre.

Stefano De Martino, invece, proseguirà il suo percorso lavorativo in Rai dove lo attende una nuova entusiasmante sfida televisiva nelle vesti di conduttore.

Da metà settembre, infatti, prenderà in mano le redini di Stasera tutto è possibile, lo show di Rai 2 portato al successo da Amadeus, che per la prossima stagione televisiva rimane tra i favoriti per la conduzione del 70° Festival di Sanremo. Successivamente, poi, Stefano tornerà al timone di Made in Sud.