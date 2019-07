Continuano le vicende dei protagonisti della soap opera intitolata "Bitter sweet-ingredienti d'amore" che riesce a coinvolgere un pubblico eterogeneo. Le anticipazioni dell'appuntamento numero 23 e in onda mercoledì 10 luglio alle ore 14:45 fanno notare che sarà al centro delle trame Nazli.

Ferit si accorge del comportamento sfuggente di Nazli dopo lo stato d'animo della donna

La giovane cuoca sarà afflitta dai dubbi per via del rapporto creatosi con Ferit.

La donna non sarà in grado di dimenticare il momento di passione con il dottor Aslan ma allo stesso tempo non saprà in che modo comportarsi con l'uomo dopo aver scoperto la verità sul conto della sorella. La collaboratrice domestica si impegnerà per dimenticare il momento di passione vissuto con il datore di lavoro dopo essersi recata nella villa dell'uomo. Nazli ha provato a raccontare la verità all'uomo ma ha ceduto alla passione mettendo in secondo piano una questione importante. La ragazza non sarà intenzionata a parlare con l'imprenditore riguardo a quanto successo tra di loro nel corso della notte precedente.

Il carattere sfuggente della giovane cuoca

Dovrebbero esserci i presupposti per assistere all'inizio della storia d'amore ma gli ostacoli sono dietro l'angolo. Ferit rimarrà dispiaciuto per il comportamento di Nazli (Ozge Gurel) che si dimostrerà vaga e lo zio di Bulut non comprenderà i motivi che hanno portato al cambio d'umore della donna. L'affarista vorrà impegnarsi per ricucire il rapporto con la dipendente con la quale vorrebbe avere un incontro.

La sorella di Asuman, però, si dimostrerà piuttosto sfuggente agli occhi del datore di lavoro compromettendo il rapporto con l'uomo intenzionato a cominciare la relazione con la chef.

Deniz al ristorante incontra Hakan

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Tarik che deciderà di mettere in atto un piano volto a provocare due nemici come Adriana ed Engin. L'uomo sarà pronto per fare un invito romantico a teatro verso Fatos che si dirà contenta di aver ricevuto questa richiesta.

Aumenteranno le tensioni in quanto Fatos e l'amico si troveranno con i posti vicino a persone conosciute. Nel frattempo Deniz si presenterà nel locale di Deniz con il quale parlerà di una faccenda. Il marito di Demet sarà al corrente dei sentimenti nutriti da Deniz nei confronti di Nazli e vorrà dargli dei validi consigli per riuscire nel suo intento. Il proprietario del locale spiegherà a Hakan che non ha intenzione di rinunciare alla possibilità di una storia con la sorella di Asuman, sebbene non sia un'impresa semplice conquistare la ragazza.

Deniz avvertirà delle forti emozioni ma sarà ignaro di quanto successo tra Ferit e la collaboratrice domestica.