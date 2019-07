Continua l'appuntamento in compagnia della soap opera turca, intitolata "Bitter sweet - ingredienti d'amore" che riesce a tenere incollati al piccolo schermo numerosi spettatori. Le anticipazioni della puntata numero 21, in onda su canale 5 lunedì 8 luglio, svelano che la concentrazione sarà posta intorno al personaggio di Bulut. Il bambino vivrà la sofferenza dovuta alla scomparsa dei genitori, senza dimenticare che il piccolo dovrà fare i conti con le liti tra Ferit, da una parte, e Hakan e Demet, dall'altra.

Proseguirà la questione riguardante l'affidamento del bambino sebbene sembrino favoriti gli Onder che fanno leva su una serie di prove atte a dimostrare la colpevolezza dell'Aslan.

Nazli protagonista di uno scontro con la sorella: Asuman la sta mettendo nei guai

Si giungerà ad una svolta intorno alla vicenda giudiziaria che finirà per aumentare l'ansia di Nazli, incapace di contenere la rabbia verso Asuman comportatasi in maniera sbagliata con Ferit.

La giovane chef non si capaciterà di questo comportamento, dopo aver saputo che la sorella ha realizzato degli scatti al proprio datore di lavoro per incastrare l'imprenditore. Asuman si renderà protagonista di uno scontro con la sorella che l'accuserà del fatto che il risultato della sentenza sarà determinato dal suo comportamento.

La chef vuole recarsi da Ferit per dirgli la verità

La sorella della chef dimostrerà di non avere le carte in regola per rispondere a Nazli e la fotografa continuerà ad essere nei guai.

Il motivo sarà dovuto al fatto che Ferit (Can Yaman) vorrà vederci chiaro in merito alla questione e comincerà a fare delle indagini approfondite. Le parole di Asuman avranno degli effetti sulla persona di Nazli (Ozge Gurel) che si mostrerà intenzionata a prendere una decisione inaspettata. La collaboratrice domestica mostrerà la voglia di raccontare la realtà dei fatti all'Aslan in modo da evitare possibili incomprensioni.

La mossa di Hakan per colpire il rivale

La giovane donna penserà di fare la scelta giusta per evitare di dover rompere il rapporto professionale con l'affarista.

Nazli giungerà a casa di Ferit con l'intento di metterlo al corrente dell'intera vicenda. L'incontro, però, prenderà una piega inaspettata dopo che i due innamorati cominceranno a bere un po' troppo. La situazione sfuggirà di mano alla cuoca che deciderà di rimanere a casa del datore di lavoro durante la notte. Un altro capitolo dell'episodio di lunedì 8 luglio riguarda il personaggio di Alya che non vorrà arrendersi di fronte all'idea di aver perso l'amore di Deniz.

La cantante si impegnerà per far cambiare idea all'uomo pur sapendo che è innamorato di Nazli. Hakan troverà il modo per mettere alle strette l’imprenditore dopo la fuga di Bulut e accuserà l'Aslan di rapimento.