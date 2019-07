Andrea Damante, diventato famoso al pubblico del piccolo schermo per aver partecipato a Temptation Island nel 2015 e poi a Uomini e Donne come tronista, dopo aver pubblicato il suo nuovo singolo musicale "Think about", tramite il suo profilo Instagram ha lanciato la nuova challenge dell’estate: "#thinkaboutchallenge" invitando tutti i suoi followers, ma non solo, a ballare, a divertirsi e a farlo come più preferiscono, condividendo i video tramite i social network.

Non è un novità per l’ex tronista lanciare una challenge, perché è solito farlo per ogni suo brano musicale, riscuotendo sempre molto successo tramite i social. Il nuovo singolo arriva dopo i grandi successi di "Follow My Pamp", pubblicata nel 2017, e “Rub it” del 2018. Per “Follow My Pamp” Andrea ha ottenuto il Golden Award: il brano musicale infatti ha raggiunto 4 milioni di streaming di Spotify e oltre 10 milioni di visualizzazioni su Youtube, e per realizzare il video ha collaborato anche la sua ex ragazza Giulia De Lellis.

“Rub it" invece è stato realizzato in collaborazione con l’artista multiplatino Rich the Kid.

Grazie alla sua musica, che è sempre stata la sua passione principale, in soli due anni ha raggiunto 145 milioni di visualizzazioni e anche il nuovo singolo musicale sta andando in questa direzione, perché in pochi giorni ha già raggiunto già le 413.370 visualizzazioni su Youtube. La canzone, che è nata con lo scopo riuscire a unire in una melodia armoniosa la musica dance con quella latina e del trap, è stata realizzata in collaborazione con Patrick Jordan Patrikios, Hanni Ibrahim, Alexandra Shungudzo Govere, Malu Trevejo e Yung Miami (rapper statunitense del duo City Girls).

La passione per la musica

Il bel veronese ha sempre avuto la passione per la musica: a soli 14 anni organizzava già delle serate per gli amici della sua città; a 19 anni ha stipulato un contratto con un’importante casa discografica che gli ha permesso di presenziare fisso in uno dei locali più importanti d’Italia, All’Alterego, concerti per artisti importanti come Bob Sinclair, Nervo e Serebro. Nel frattempo ha lavorato anche come modello, esperienza che ha fatto crescere esponenzialmente la sua notorietà fino ad arrivare ad esibirsi come deejay sia in Italia che in Europa.

Grazie alla sua partecipazione prima a Temptation Island, poi a Uomini e donne e al Grande Fratello Vip, la sua notorietà è cresciuta sempre di più, riuscendo così ad ottenere risultati straordinari nel campo della musica, sia in Italia che nel resto d’Europa.

La nuova vita dell'ex tronista dopo Temptation Island e Uomini e Donne

Dopo la sua partecipazione a Temptation Island, Andrea ha avuto una relazione con l'ex tronista Giorgia Lucini, cioè una delle fidanzate conosciute nel villaggio sardo di Temptation.

La loro relazione è durata circa un anno, dopodiché nel 2015 Damante è salito sul trono di Uomini e Donne e ne è uscito fidanzato con Giulia De Lellis, oggi nota influencer. Dopo l'esperienza da tronista a Uomini e Donne, ha partecipato come concorrente al programma del Grande Fratello Vip: un'esperienza che gli ha permesso di divenire ancora più conosciuto e amato dal pubblico italiano. L'anno dopo, alla nuova edizione del Grande Fratello Vip decide di parteciparci la sua fidanzata Giulia De Lellis, e la coppia ancora una volta riesce a superare i problemi di lontananza e alla fine del programma conferma il sentimento che li unisce, arrivando a dichiarare di volersi sposare.

Il matrimonio però non si organizzerà mai, perché i due innamorati si lasciano improvvisamente ad aprile del 2018 senza dare nessuna spiegazione, anche se col tempo sono emerse alcune verità sui presunti tradimenti dell'ex tronista nei confronti della De Lellis.

Da quel momento Damante si è concentrato solo ed esclusivamente sulla musica fino a qualche giorno fa quando, dopo la pubblicazione del suo ultimo singolo musicale "Think About" ha ammesso di avere una relazione sentimentale molto seria con Sara Croce, modella ed ex Madre Natura.