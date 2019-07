E' scoppiata ormai la passione travolgente tra Manila Gorio e Chando Erik Luna, personaggi che abbiamo imparato a conoscere meglio grazie all'ultima edizione dell'Isola dei famosi e in particolar modo per le ospitate che successivamente hanno fatto nei salotti del pomeriggio di Barbara D'Urso, dove si sono innamorati. I due sono stati beccati insieme in atteggiamenti decisamente intimi durante la loro vacanza in Grecia, così come raccontato sulle pagine del sito web di Novella 2000.

Tra Chando e Manila è passione: i due avvistati in atteggiamenti amorosi

La coppia, come vi dicevamo, è nata in sordina dietro le quinte delle trasmissioni di Barbara D'Urso.

Chando, durante l'ultima edizione dell'Isola dei famosi sosteneva dall'Italia la sua fidanzata Grecia Colmenares. Tuttavia tra gli opinionisti delle trasmissioni della D'Urso vi era anche Manila Gorio, l'attrice e conduttrice transessuale che a quanto pare è riuscita a far breccia nel cuore di Chando.

In un primo momento i due avevano provato a smentire la loro relazione, rigettando al mittente le accuse che gli venivano mosse.

Successivamente, invece, fu lo stesso Chando ad ammettere che aveva intrapreso la conoscenza con Manila e che stavano provando a conoscersi meglio.

E adesso arriva la conferma definitiva del loro amore. Novella 2000, infatti, ha pubblicato un video decisamente bollente della coppia, la quale si lascia andare a delle effusioni piccanti in spiaggia, ripresi con il cellulare da una persona che in quel momento si è trovata ad assistere alla scena.

La coppia Chando-Manila non si nasconde più

Prima ancora di essere beccati assieme sulla focosa spiaggia di Mykonos in Grecia, Chando e Manila erano stati paparazzati assieme anche in barca durante la vacanza ad Ibiza e anche in questo caso non erano mancate le effusioni piccanti tra i due fidanzati che ormai vivono la loro relazione alla luce del giorno.

In una recente intervista, Chando aveva confermato che la sua frequentazione con Manila proseguiva anche fuori dal contesto televisivo dove si erano conosciuti e successivamente innamorati.

Il modello dichiarò che sarebbe venuto molto spesso in Italia per passare del tempo con la Gorio e che lo aveva stregato con la sua simpatia che la rendeva una persona divertente e affabile.

E dalle immagini pubblicate in queste settimane sulle riviste di Gossip sembrerebbe proprio che la love story tra i due prosegua a gonfie vele. Per tutti gli ulteriori dettagli su questo amore, però, bisognerà attendere il prossimo settembre, quando tornerà in video la 'madrina' del loro amore: Barbara D'Urso.