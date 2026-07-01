Da mesi sul web c'è chi critica Javier Martinez sostenendo che non avrebbe un lavoro, soprattutto da quando si è preso una pausa dalla pallavolo. Nell'ultimo anno e mezzo, però, il 31enne è stato testimonial e modello di brand che hanno voluto proprio lui per lanciare nuove campagne: il fidanzato di Helena Prestes ha posato sia per marchi d'abbigliamento elegante che sportivo, ed è sempre stato credibile in ogni situazione.

I progetti di Javier lontano dalla pallavolo

Sono passati diversi mesi da quando Javier ha salutato Terni, la città dove ha vissuto e giocato in questa stagione.

Il ragazzo non è molto social e questo non fa altro che alimentare le chiacchiere di chi non lo apprezza, come gli haters che da tempo sostengono che non avrebbe un lavoro da quando ha messo in stand-by la pallavolo.

La realtà, però, è un'altra: come hanno sottolineato i fan più attenti, nell'ultimo anno e mezzo Martinez è stato scelto come testimonial di diverse campagne pubblicitarie, tre progetti diversissimi tra loro ma tutti molto importanti e utili nella sua crescita in un mondo che lo ha sempre affascinato.

La versatilità negli shooting

Oggi, 1° luglio, Javier ha postato per un nuovo shooting e sui social ha condiviso una piccola anteprima del progetto al quale sta lavorando in questa calda estate.

Martinez non ha mai nascosto che gli piacerebbe lavorare nel mondo della moda, e da quando si è preso una pausa dalla pallavolo professionistica ha avuto diverse chance di dimostrare come se la cava davanti alla macchina fotografica.

In questi mesi il 31enne ha posato sia con abiti eleganti che con completi sportivi, e la fidanzata Helena è sempre stata in prima fila a sostenerlo privatamente e pubblicamente.

La reazione del fandom

Tra i fan di Javier c'è chi ha approfittato del nuovo shooting per rispondere indirettamente a chi sostiene che lui non lavorerebbe da mesi.

"Il nostro nullafacente preferito", "In un anno e mezzo ha giocato a pallavolo e posato per tre diversi brand, chi come lui?", "Continua così, siamo orgogliosi di te", "Pallavolista e modello, musica per le mie orecchie", "Abituatevi a vederlo ovunque", "Questo è solo l'inizio, stateci", si legge su X il 1° luglio.