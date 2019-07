Una puntata ricca di emozioni e colpi di scena quella trasmessa su Canale5 ieri 15 luglio, dove i fan di Temptation Island hanno assistito a ben due falò di confronto. Se il primo, già ampiamente annunciato, ha visto l'addio tra Jessica e Andrea, il secondo ha riguardato i due ex protagonisti del trono over di Uomini e donne, Cristina Incorvaia e David Scarantino i quali, hanno deciso di lasciare insieme il programma.

Pubblicità

Pubblicità

Boom di ascolti per questa quarta puntata del reality prodotto da Maria De Filippi che, settimana dopo settimana, appassiona sempre più il pubblico, attentissimo a seguire le dinamiche delle coppe di fidanzati ancora in gioco.

David e Cristina a sorpresa al falò: i due ex di U&D escono insieme

Il secondo falò trasmesso nella quarta puntata di Temptation Island, ha sorpreso non poco i telespettatori, che non si immaginavano di vedere David e Cristina al confronto prima dello scadere dei 21 giorni.

Pubblicità

Su richiesta dell'uomo, infatti, i due si sono ritrovati anticipatamente faccia a faccia, con l'ex cavaliere di Uomini e Donne che ha lasciato senza parole la fidanzata, dichiarandole tutto il suo amore: David si è detto pronto a costruire una famiglia con lei, mettendo da parte i dissapori che sino ad ora li avevano portati ad un passo dall'addio. Le frasi di Scarantino hanno colpito nel segno, dato che Cristina, seppur lamentando molte mancanze nel fidanzato, si è detta pronta a concedergli una seconda possibilità, decidendo di uscire insieme da Temptation Island.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Temptation Island

Nulla di fatto quindi, per il single Sammy, con il quale l'ex dama del trono over, aveva allacciato uno stretto legame, che aveva mandato su tutte le furie proprio David e che faceva presagire un finale diverso per la coppia.

Ascolti record: share del 23,32% per la quarta puntata

La quarta puntata del reality condotto da Filippo Bisciglia non ha certo risparmiato emozioni, seguite con attenzione dal numeroso pubblico a casa, visto che il programma di Canale5 si è guadagnato la leadership della prima serata di lunedì 15 luglio.

Un vero e proprio boom di ascolti che ha visto incollati al televisore una media di ben 3.953.000 spettatori per uno share del 23,32%. Record anche per quanto riguarda la classifica dei programmi più visti on line, con oltre 1 milione e 380 mila video visti, nonché sulle varie piattaforme social, dove l'hashtag ufficiale #Temptationisland ha dominato gli argomenti e le discussioni su Twitter, non solo in Italia ma nel resto del mondo.

Pubblicità

Grande attesa ora per scoprire cosa succederà alle tre coppie ancora in gioco, dopo l'uscita anticipata di Nunzia e Arcangelo, Jessica e Andrea e David e Cristina.