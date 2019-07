Temptation Island 2019, il reality estivo più famoso della televisione, fa di nuovo centro: la quarta puntata ha fatto registrare quasi 4 milioni di telespettatori e uno share pari al 23,3%. Il programma, giunto alla sua settima edizione e condotto da Filippo Bisciglia, è ormai una vera e propria certezza nei palinsesti generalisti italiani.

Ormai sono lontani i tempi in cui ci si lamentava del fatto che in estate "non c'è niente in tv", ora si può contare su un'offerta molto ampia tra film e serie tv (nuove e in replica) in onda su Netflix, Sky, Amazon Prime Video, TimVision e ora anche su StarzPlay, la nuova streaming app di Apple Tv, giunta in Italia a fine giugno 2019; e in questa prospettiva, il successo di Temptation Island è ancora più impressionante.

Temptation Island, il reality di maggior successo in casa Mediaset

In una stagione televisiva dove i reality targati Mediaset, come Grande Fratello VIP 3, L'Isola dei Famosi 14 e Grande Fratello 16 hanno tutti arrancato rispetto alle edizioni precedenti, con dati di share quasi sempre sotto il 20% o poco superiori, Temptation Island non conosce crisi e, anzi, incrementa i suoi ascolti di anno in anno.

Il fatto di essere un programma relativamente breve, compatto e dal colpo di scena assicurato, consente al suo pubblico di non disperdersi e di seguire più facilmente e con interesse le vicende delle coppie ospiti del programma, che devono lottare affinché il loro amore sopravviva alle tentazioni di ragazze e ragazzi single.

Questa settima edizione del programma, ambientata ancora una volta nel prestigioso e bellissimo resort Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula (Cagliari), vede sei coppie in gara alloggiare con i tentatori, da una parte, e con le tentatrici, dall'altra, per 21 intensi giorni.

Jessica e il tentatore Alessandro hanno lasciato il programma assieme

L'ultima puntata, che andrà in onda lunedì 29 luglio, sarà l'ultima dell'edizione e i telespettatori non vedono l'ora di assistere ai falò di confronto finali di tutte le coppie rimaste in gioco. Nella puntata andata in onda ieri, 15 luglio, Jessica si è separata dal fidanzato Andrea, con il quale stava da 2 anni e 9 mesi, e ha deciso di lasciare il programma per uscire assieme al tentatore Alessandro, con il quale si era creato un bel feeling.

Jessica e Alessandro hanno scelto di voler continuare la loro frequentazione al di fuori delle telecamere, ma non è ancora trapelato nulla circa la loro attuale situazione, quindi non si sa se stanno effettivamente insieme o se alla fine ognuno ha preso la sua strada.

Temptation Island ci terrà, però, ancora compagnia fino a lunedì 5 agosto, con una puntata speciale conclusiva post avventura.

Inoltre, è stata già annunciata una seconda edizione di Temptation Island VIP, che quasi certamente partirà il 17 Settembre 2019.

Alla guida della prossima edizione ci sarà molto probabilmente Alessia Marcuzzi, che sostituirà Simona Ventura (tornata in Rai).