Francesco Monte si è fidanzato ufficialmente con la bellissima Isabella De Candia. L'annuncio è arrivato proprio oggi 17 luglio dal profilo Instagram di Verissimo che ha pubblicato il suo primo scatto assieme alla sua compagna. Che cosa succede invece alla sua ex fidanzata Giulia Salemi? La bella persiana ha da poco celebrato il traguardo del milione di seguaci su Instagram. Però, in questi giorni è scoppiata una bufera: l'influencer è stata accusata di aver tradito il suo ex Francesco con lo stilista Matteo Evandro Manzini. Sarà stato davvero così?

Giulia Salemi smentisce la sua relazione con Manzini

"Tu ami Matteo! Fai proprio schifo. Ecco perché Francesco ti ha lasciato" hanno scritto alcuni internauti a Giulia Salemi. La risposta dell'influencer italo-iraniana non è tardata ad arrivare, smentendo la relazione con lo stilista Matteo Evandro Manzini: "Sai cosa mi dispiace di tutto ciò? Che scrivendomi in questo modo significa che nella tua vita non hai mai avuto un vero amico come Matteo che nonostante tutto è sempre presente per me, così come io ci sono sempre per lui".

Insomma, nessun nuovo amore in vista per la Salemi, ma soltanto solide amicizie. Infatti, Giulia è andata a pranzo con Paola Di Benedetto, ex Madre Natura nonché ex fidanzata di Monte dopo l'Isola dei Famosi. Che le due si siano alleate? Chissà, ma quello che sappiamo e che gli internauti hanno gradito questo valido gesto di solidarietà tra donne.

Monte si sfoga: 'Nessuno ha tradito nessuno'

Non si placano le voci dei presunti tradimenti tra Giulia Salemi e Francesco Monte.

Però, quest'ultimo è intervenuto precisando che la relazione con la bella Isabella De Candia è nata dopo la rottura con la Salemi. "Nessuno ha tradito nessuno. Entrambi ne siamo al corrente. La persona che in questi giorni è stata avvistata con me e che ha prodotto così tanto rumore, l'ho incontrata ben dopo la fine della mia storia d'amore con Giulia" ha spiegato l'ex tronista ormai seccato dalle continue accuse.

Insomma, a quanto pare Monte e la De Candia sono ufficialmente la coppia di quest'estate, ma molti si staranno chiedendo se sarà vero amore oppure un fuoco di paglia.

Isabella De Candia è una modella originaria di Molfetta

Isabella De Candia, classe 1996, fa la modella ed è originaria di Molfetta. E' un volto conosciuto per aver lavorato per numerosi spot pubblicitari tra cui Fiat, Estathé, Head & Shoulders, Poltrone e Sofà e molti altri.

Isabella è nota per la sua incredibile assomiglianza con l'attrice Monica Bellucci e il primo a notare questa particolarità è stato il conduttore radiofonico dj Alvin nel corso della finale del Martini Royale Casting che l'ha vista tra le candidate.