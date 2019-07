Stefano De Martino sta attualmente vivendo una fase di successo sia lavorativo che sentimentale. Il bel ballerino è ritornato ormai da alcuni mesi con l'ex moglie Belen Rodriguez. I due si sono conosciuti proprio a seguito della sua partecipazione alla trasmissione televisiva Amici, dove il ragazzo ha partecipato prima da allievo (nell'edizione 2009-2010) ed in seguito come ballerino professionista.

All'epoca vi fu molto scalpore perchè il ragazzo decise di lasciare l'allora fidanzata Emma Marrone proprio per l'argentina. Molto amato dal pubblico italiano, il padre di Santiago si è rivelato nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale "Oggi", in cui parla della propria esperienza all'interno della scuola e del suo rapporto con Maria De Filippi.

Gossip, Stefano De Martino rivela che nessuno dei prof lo voleva

Stefano ha riscosso molto successo durante la sua partecipazione al programma nelle vesti di allievo.

A quanto pare, i professori non lo volevano all'interno della scuola come professionista. Come da lui stesso raccontato infatti, i prof lo stavano quasi cacciando, ma è stata la stessa Maria a fermare tutti e a prenderlo. Il ragazzo rivela che, da allora, con la De Filippi c'è un rapporto che va oltre l'aspetto lavorativo e di rivolgersi a lei quando ha un dubbio che gli balena per la testa. Alcuni fan dell'uomo non si sarebbero sicuramente mai aspettati che i professori, inizialmente, non lo volessero all'interno del programma.

L'ex di Emma Marrone racconta anche dei pregiudizi nei suoi confronti, soprattutto sulla sua carriera lavorativa. Secondo quanto da lui riferito infatti, secondo alcuni, se si nasce ballerini non si può fare altro. Stefano invece, è impegnato ormai da diverso tempo nella carriera da conduttore, come ad esempio a Made in Sud o nel ruolo da inviato a L'Isola dei Famosi.

De Martino ha rivelato che in questo ambito lavorativo si ispira a personaggi come Renzo Arbore a Jimmy Fallon.

De Martino parla di Belen Rodriguez

Il ritorno di fiamma tra De Martino e Belen Rodriguez è stato parecchio apprezzato dai fan della coppia. Dopo essersi lasciata con Iannone infatti, la bella argentina è ritornata tra le braccia del padre di suo figlio. I due si mostrano adesso più affiatati che mai, in particolare sui social con scatti molto appassionati e romantici fanno spesso parlare di sé.

Al settimanale "Oggi" il bel ballerino ha parlato anche di Belen, affermando che lei è una donna che abbaglia e con una forte ironia.

L'uomo inoltre, rivela di essere stato felice che il loro ritorno di fiamma abbia reso entusiasti milioni di fan. "Se le nostre scelte personali hanno acceso nella testa dei fan una speranza, ne sono molto felice", ha concluso il ballerino.