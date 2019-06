Prosegue l'appuntamento settimanale con la longeva soap opera di Rai 3 'Un posto al sole' in onda sul piccolo schermo dal 21 ottobre 1996 e ambientato a palazzo Palladini. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno da lunedì 8 fino a venerdì 12 luglio raccontano che la concentrazione verrà posta intorno al personaggio di Alberto. L'imprenditore avrà intenzione di mettere in atto una strategia per ostacolare il progetto del chartering ideato da Roberto e Filippo.

Franco penserà che sia arrivato il momento di tornare alla regolarità in palestra e si dirà sicuro di fare la scelta giusta mettendo da parte le tensioni nel rapporto con Ciro. Quest'ultimo si è reso protagonista di uno scontro con l'amico per il fatto che si è preso una cotta per Angela (Claudia Ruffo) provocando la rabbia del signor Boschi. Il padre di Bianca sarà pronto per dimenticare il passato e iniziare una nuova amicizia con Ciro (Vincenzo Alfieri) dopo aver accantonato i brutti ricordi.

Vittorio non riesce a prendere una decisione definitiva

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Vittorio (Amato D'Auria) che continuerà a vivere le tensioni legate al rapporto complesso con Alex, coincidenti con il ritorno di Anita (Ludovica Bizzaglia) nella sua vita. Il figlio di Guido (Germano Bellavia) si troverà in preda ai dubbi e non sarà sicuro di aver fatto la scelta giusta iniziando la relazione con la dipendente del bar Vulcano. La situazione si complicherà ancora di più nel momento in cui Assunta farà la conoscenza della fidanzata. Il giovane Del Bue proverà a evitare le intromissioni della madre e penserà alla possibilità di fare una proposta alla compagna.

Beatrice prova a riflettere prendendosi un periodo di distanza dall'ex

Vittorio chiederà ad Alex di partire con lui, nonostante non riesca a dimenticare la sua precedente relazione con Anita. Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Filippo (Michelangelo Tommaso) intanto, saranno sicuri di avere ottenuto delle garanzie dall'intermediario londinese. Padre e figlio non penseranno tuttavia all'ipotesi di un'intromissione dell'avvocato Palladini. Alberto sarà pronto a ogni sacrificio pur di ottenere il suo scopo.

Marina (Nina Soldano) si avvicinerà alla verità sul conto della persona che si è recata furtivamente nella sua abitazione e verrà contattata da un operatore della mensa dei poveri. Un altro capitolo riguarda il personaggio di Beatric,e che ricucirà il rapporto con Diego. La Lucenti sarà sorpresa dai consigli da Raffaele. Quest'ultimo le dirà infatti di prendersi un periodo di pausa e di allontanarsi da Diego, nella speranza che possa chiarirsi le idee.