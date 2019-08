Ad Acacias 38, come le anticipazioni di Una vita mostrano, finalmente ci sarà giustizia per tutte le cattiverie commesse da Ursula. La donna finirà con il diventare pazza, la sua stessa figlia le negherà l'esistenza di Moises. La Dicenta aveva usato la stessa strategia con Blanca, facendole credere che avesse partorito una femmina, morta subito dopo il parto.

Acacias 38 perderà una persona cattiva e pazza, Ursula

Nella prossima settimana, dal 26 al 31 agosto 2019 Ursula verrà internata.

La Dicenta dovrà rendere conto di tutti i crimini commessi per la sua brama di potere. Koval, chiamato e pagato da Samuel, perché la figlia dimostrava di essere ossessiva verso Moises e Blanca, la schiaffeggerà pubblicamente e quindi la farà rinchiudere in manicomio.

Blanca, Infatti, ripagando la madre con la stessa moneta, dopo avere riabbracciato Moises insieme a Diego, farà credere alla Dicenta di avere partorito una femmina morta subito dopo il parto.

L'anziana istitutrice impazzirà completamente e sferrerà una coltellata a Leonor, quindi tenterà il suicidio.

Silvia intanto si recherà dal Colonnello Valverde che le svelerà le sue tragiche condizioni di salute. Trini, Liberto e Rosina cercheranno di consolare Arturo che verrà sottoposto a un difficile intervento e rimarrà addirittura cieco. Silvia starà vicino al suo amato e riuscirà a contattare un luminare in oculistica. Anche questo in seguito però si rivelerà un truffatore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Una Vita anticipazioni settimanali: Pena scagionerà Flora

Pena si costituirà per dare la libertà a Flora, però non se la passerà molto bene in prigione. La Cervera cercherà Felipe per convincerlo a difendere Pena. Quest’ultimo ridarà la pasticceria a Flora e Inigo che riapriranno il locale. Ursula verrà rinchiusa in manicomio, prima di essere internata però, la Dicenta saluterà il piccolo Moises che tanto aveva voluto e fatto soffrire.

Vedendo la madre in quello stato e sapendo dove verrà rinchiusa, Blanca pure essendo felice per avere ritrovato il figlio, proverà un grande dolore verso Ursula. Quest'ultima perderà ogni potere ad Acacias, tutti la vedranno avvolta nella camicia di forza.

Lolita litigherà con Antoñito, quest'ultimo sta trascurando il suo lavoro e si dedica anima e corpo al progetto del “tergilune”. Ramon scoprirà le bugie di Antoñito e si arrabbierà con lui.

Blanca e Diego racconteranno ciò che la Dicenta ha fatto a loro e al piccolo Moises e poi decideranno di trasferirsi a Huelva. Samuel andrà a trovare Ursula in manicomio e le assicurerà che avrebbe ucciso Moises. Blanca, all'oscuro di tutto, chiederà proprio a Samuel di andare a Huelva, con lei, Diego e Moises.