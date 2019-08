La nuova stagione di Uomini e donne è ormai alle porte, dunque è inevitabile che fra i telespettatori monti l'attesa di scoprire volti e nomi dei nuovi tronisti. Stando ad un'indiscrezione riportata da Parma Today, tra i candidati alla celebre poltrona rossa ci sarebbe Erica Talco.

La modella di origini pugliesi è diventata piuttosto popolare sul web, facendosi conoscere dal pubblico come la prima "Truzza" d'Italia.

Qualche anno fa, invece, fu ad un passo dal diventare una concorrente del Grande Fratello 11. Tuttavia, quando sembrava ormai tutto pronto per il suo approdo al reality-show, venne esclusa perché su di lei pendevano alcune querele.

Si tratta, dunque, di una ragazza dal carattere piuttosto turbolento che, però, viene apprezzata dai fan per la sua sincerità e spontaneità.

Erica Talco: l'ex corteggiatrice potrebbe diventare tronista

Nel 2013 Erica Talco ebbe un'altra esperienza televisiva proprio negli studi di Uomini e Donne.

In quella circostanza fu la corteggiatrice dell'affascinante Alessandro Pess, ma dopo appena una puntata abbandonò il programma di Maria De Filippi, affermando di non sentirsi pronta a mettersi in gioco per un'altra storia d'amore, essendo ancora innamorata dell'ex fidanzato.

La ragazza scrisse anche un post su Facebook per spiegare nel dettaglio i motivi del suo addio repentino al dating-show di Canale 5: ammise di aver sempre sognato di far parte del mondo della televisione, aggiungendo al contempo che non avrebbe mai accettato di fare carriera prendendo in giro le persone.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Le parole della modella ottennero il plauso dei fan soprattutto per la sincerità e l'onestà dimostrate dalla giovane.

Adesso Erica ha 25 anni, è single e vive a Parma dove ha anche inaugurato il suo primo negozio di abbigliamento. La moda è sempre stata la sua più grande passione, come anche il desiderio di far parte del mondo dello spettacolo. Pare che la Talco si sia rivolta alla redazione di Uomini e Donne per prendervi nuovamente parte, ma stavolta come tronista.

Infatti, nonostante sia una ragazza bella e intelligente, ad oggi non è ancora riuscita a trovare l'anima gemella.

Le indiscrezioni sul suo probabile approdo al programma pomeridiano di Maria De Filippi si sono diffuse soprattutto quando ci si è resi conto che da un po' di tempo la 25enne pugliese è sparita dai social Instagram e Facebook, dove solitamente è molto attiva. Per il momento, comunque, si tratta soltanto di rumors, poiché non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale.

Infine c'è da sottolineare che tra i nuovi tronisti, oltre ad Erica, potrebbe esserci anche Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià e tentatore nell'ultima edizione di Temptation Island, durante la quale ha attirato su di sé le attenzioni di Sabrina.