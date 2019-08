Mancano ormai solo pochi giorni al colpo di scena annunciato da tempo nelle puntate americane di Beautiful. Dopo la svolta relativa alla finta morte di Beth Spencer, Bradley Bell aveva subito invitato i telespettatori a non dare nulla per scontato perché una nuova sorpresa avrebbe messo in discussione ogni cosa. Essa avrebbe, in qualche modo, avuto a che fare con l'entrata in scena dell'attore Vincent Irizarry, interprete del dottor Armstrong.

In molti avevano pensato ad un possibile test del DNA per la bambina ma non sarà così: il nuovo volto della soap farà la sua prima apparizione in occasione di un incidente che riguarderà Thomas, Hope e Brooke. Esso avverrà nella casa sulla scogliera dove il rampollo Forrester si recherà per convincere la moglie a non chiedere l'annullamento del matrimonio. E da qui all'esito nefasto il passo sarà breve.

Beautiful anticipazioni: Thomas in coma

Se nelle prossime puntate italiane di Beautiful sarà Bill Spencer in coma dopo una caduta, nelle trame americane un simile epilogo coinvolgerà Thomas Forrester. Quest'ultimo deciderà di raggiungere Hope a casa di Steffy per spiegarle le ragioni che lo hanno spinto a mentire sulla vera identità della piccola Phoebe. Ma la Logan non vorrà sentire ragioni, decisa a porre fine subito al matrimonio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La discussione finirà presto con il degenerare, proprio mentre Brooke e Ridge tenteranno di raggiungere la coppia prima che accada loro qualcosa di grave. Stando a quanto riportano le anticipazioni di Beautiful sulle puntate di fine agosto, la lite nella casa sulla scogliera avrà un drammatico epilogo. Thomas, infatti, ne risulterà gravemente ferito al punto da essere ricoverato in gravissime condizioni in ospedale dove sarà costretto a lottare tra la vita e la morte.

Qui verrà accolto proprio dal dottor Armstrong. In coma, il figlio di Ridge verrà raggiunto subito dalla sua famiglia mentre Brooke tenterà di convincere Hope a non sentirsi in colpa per quanto accaduto.

Trame americane Beautiful: il detective Sanchez indaga

Chiamato in causa per arrestare Flo Fulton con l'accusa di truffa e rapimento, le anticipazioni americane di Beautiful di fine agosto determineranno un nuovo intervento del detective Sanchez.

Questa volta, infatti, oggetto di indagini sarà l'incidente di Thomas e il possibile coinvolgimento di Brooke e Hope sull'accaduto. Tale svolta inaspettata finirà presto per mettere in crisi il matrimonio dei coniugi Forrester che si troveranno nuovamente ad avere diverse vedute sulle posizioni dei figli. Hope sarà dunque accusata di tentato omicidio? In attesa di scoprirlo, si vocifera che il giovane stilista sia gravemente malato di tumore al cervello e che proprio tale malattia abbia scatenato il cambiamento repentino della personalità.

La sua guarigione potrebbe dunque rappresentare un ritorno al passato e l'abbandono del ruolo di villain che lo ha caratterizzato fin dal suo ritorno da New York.