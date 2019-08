Ci si aspettava una prima registrazione di Uomini e donne all'insegna del "buonismo" e del chiarimento ma così non è stato. L'esordio del dating show di Maria De Filippi (avvenuto ieri 29 agosto, quando è stata registrata la puntata che andrà in onda il 9 settembre) infatti, ha sancito già i primi litigi che hanno visto come protagonisti gli ex fidanzati e tentatori di Temptation Island.

In attesa di conoscere meglio i quattro nuovi tronisti, le porte dello studio si sono aperte per Vittorio Collina e Katia Fanelli, oltre che per Ilaria Teolis e Massimo Colantoni.

Tutti hanno parlato degli sviluppi della loro vita dopo la fine delle riprese in Sardegna. E non sono mancate le accuse, soprattutto tra Colantoni e Javier Martinez, l'ex tentatore che si era avvicinato molto ad Ilaria, presentata persino alla sua famiglia. Il confronto tra loro ha reso necessario l'intervento della padrona di casa Maria, oltre che del neo-tronista Giulio Raselli, avvicinatosi molto al ragazzo con il quale ha condiviso le tre settimane a Santa Margherita di Pula.

Massimo Colantoni non gradisce la presenza di Javier

Secondo quanto segnalano le anticipazioni di Uomini e donne pubblicate da 'Il Vicolo delle News', Ilaria Teolis e Massimo Colantoni hanno ripercorso quanto accaduto nelle ultime settimane: si sono sentiti più volte ma lei non ha affatto gradito l'aggressività del suo ex fidanzato quando si è recata a riprendere i suoi oggetti nella casa che condividevano.

La Teolis si è resa conto che lui non è cambiato e ha deciso di chiudere definitivamente. Massimo, invece, si è recato in vacanza con gli altri fidanzati del programma e con alcune tentatrici, approfondendo la conoscenza con Sonia Onelli. È stata lei a riaccompagnarlo a casa quando Massimo si è ammalato. Dopo il resoconto dell'ex coppia, Maria De Filippi ha chiamato in studio Javier Martinez, l'ex single che aveva instaurato un rapporto speciale proprio con Ilaria.

E la sua presenza, ha riacceso vecchie acredini con Massimo che non ha dimenticato gli appellativi usati dal rivale durante le riprese di Temptation Island.

La difesa di Maria De Filippi e Giulio Raselli

Ospite della prima registrazione stagionale di Uomini e donne, avvenuta ieri 29 agosto, Javier ha parlato pochissimo, spiegando di non volersi intromettere tra Ilaria e Massimo, non essendo a conoscenza delle dinamiche tra loro.

L'ex tentatore non ha salutato Massimo, il quale a sua volta si è sentito offeso per alcune parole usate in passato contro di lui dal pallavolista. Sebbene non si sia capito se Javier e Ilaria abbiano continuato a frequentarsi dopo la fine di Temptation Island, lo scontro tra i due rivali si è fatto particolarmente acceso, tanto da rendere necessario l'intervento di Maria De Filippi. Quest'ultima ha chiesto di placare gli animi: trattandosi della prima puntata, vorrebbe evitare polemiche e litigi.

Anche il neo-tronista Giulio Raselli è intervenuto, difendendo l'amico Javier con il quale ha instaurato un buon rapporto durante l'isola delle tentazioni. Alla fine l'argentino e il romano hanno seguito i consigli e si sono stretti la mano.