Le puntate di Beautiful attualmente in onda negli Stati Uniti sono ampiamente incentrate sulla caduta di Thomas e sul coinvolgimento di Brooke nella tragedia. Nel corso degli episodi americani della prossima settimana, il rampollo Forrester si risveglierà dal coma e verrà interrogato dal detective Sanchez in merito alle dinamiche che hanno portato al volo dalla scogliera. Non solo: il giovane dovrà fare i conti anche con i sospetti riguardanti l'incidente di Emma Barber, verificatosi quando stava cercando di rivelare la verità a Hope.

In questi sviluppi verrà concesso pochissimo spazio a Steffy che non si recherà neppure in ospedale per far visita al fratello in coma. Questa situazione ha scatenato diversi malumori tra i telespettatori della soap, secondo i quali l'amatissimo personaggio è stato messo in secondo piano a vantaggio di Hope e della famiglia Logan.

Gli spoiler a lungo raggio diffusi dal settimanale Soaps in Deapth segnalano tuttavia che, a breve, la figlia di Ridge e Taylor tornerà ad avere spazio nelle trame americane.

Anticipazioni Beautiful: Hope e Steffy di nuovo ai ferri corti

A sorpresa, il personaggio di Steffy è stato accantonato dopo la scoperta della finta adozione di Phoebe. Hope le ha subito portato via Beth, supportata da Liam, e della giovane Forrester non si è più saputo nulla. Tutto ciò non è affatto piaciuto al pubblico degli States che, al contempo, ha cominciato a temere un addio alla soap da parte dell'attrice Jacqueline MacInnes Wood.

Stando a quanto riportato dalle anticipazioni di Beautiful relative ai prossimi mesi di programmazione, in realtà non dovrebbe esserci alcuna clamorosa uscita di scena. Invece è più probabile che l'attrice, diventata mamma all'inizio dell'anno, abbia ripreso a girare a orario ridotto e che per questo motivo venga mantenuta ancora ai margini delle principali storylines.

Il tabloid Soaps in Depth ha rivelato che la verità su Beth/Phoebe continuerà ad essere motivo di attrito tra Steffy, Hope e Liam. Quest'acredine si sposterà anche nella sfera lavorativa e riguarderà in particolar modo il rilancio delle linee Intimates e Hope For The Future.

Spoiler Beautiful: Thomas ambisce ad una posizione di rilievo

Proseguendo con le anticipazioni di Beautiful delle puntate americane, per adesso non è previsto alcun ritorno di fiamma tra Steffy e Liam, il quale a sua volta sembra destinato a portare avanti la relazione con Hope. La coppia si troverà ad avere un ruolo di primo piano nella gestione di Douglas (supportata da Brooke) e finirà per scontrarsi nuovamente con Thomas.

Anche quest'ultimo rivolgerà le sue attenzioni verso la Forrester Creations e non permetterà a niente e nessuno di ostacolare il suo nuovo obiettivo.

Per quanto riguarda gli altri protagonisti, in futuro Katie e Bill si troveranno ad affrontare una nuova crisi del loro rapporto, e lo stesso accadrà a Ridge e Brooke (che potrebbe riavvicinarsi all'ex marito). Sally e Wyatt si riuniranno, mentre Rick, Maya e Carter si appresteranno a vivere un nuovo capitolo della loro vita.