Continua ad infiammarsi la polemica su Uomini e donne, dopo che Mario Serpa e Teresa Cilia hanno puntato il dito contro la redazione del programma pomeridiano di Canale 5, capitanata da Raffaella Mennoia. Tra accuse reciproche e sospetti vari, potremmo dire che questo è stato il vero 'colpo di scena' dell'estate, al punto che altri autori del programma di Maria De Filippi sono scesi in campo per difendere l'operato della Mennoia da tutte le accuse che le sono state rivolte in queste settimane.

In queste ore, però, Salvatore Di Carlo ha postato un nuovo commento sui social e questa volta ha tirato in ballo anche Mediaset.

Salvatore Di Carlo pubblica un commento dove parla di Mediaset e poi lo cancella

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che nel corso delle ultime ore anche un'altra autrice di Uomini e donne, Laura Chiorrini, ha voluto postare un commento sui social a proposito di questa polemica.

L'autrice ha precisato che né da parte di Fascino né tantomeno da parte di Raffaella Mennoia è partita una diffida nei confronti di Teresa Cilia.

L'ex tronista siciliana, infatti, dopo aver promesso ai suoi follower che al più presto avrebbe parlato pubblicamente e che avrebbe raccontato tutta la verità su quello che succedeva dietro le quinte di Uomini e donne, si è chiusa in un religioso silenzio e non ha più proferito parola sull'accaduto.

Una reazione che ha lasciato perplessi i fan, molti dei quali hanno ipotizzato che dietro questa sua decisione ci fosse proprio lo zampino della redazione di Uomini e donne, che magari poteva averla diffidata dal parlare di loro.

La Chiorrini, però, ha scritto sui social che le cose non stanno così ma la reazione di Salvatore Di Carlo non si è fatta attendere e prontamente ha risposto, anche se poi il commento è stato cancellato.

Salvatore, rivolgendosi all'autrice di Uomini e donne, le ha chiesto quale fosse la differenza tra Fascino e Mediaset. 'Perché sono ignorante, visto che lei fa l'avvocato difensivo?', ha proseguito il marito di Teresa.

Teresa Cilia potrebbe essere stata diffidata

Un commento che non è passato inosservato, dato che in questo modo Salvatore ha tirato in ballo per la prima volta anche Mediaset. Ecco allora che qualcuno ha ipotizzato che la diffida nei confronti di Teresa Cilia possa essere arrivata non dalla Fascino di Maria De Filippi bensì dai piani alti del Biscione e quindi dalla stessa dirigenza Mediaset.

Insomma un vero e proprio 'giallo' che si infittisce sempre di più giorno dopo giorno. Vedremo cosa succederà nel corso delle prossime settimane e soprattutto se Teresa Cilia vuoterà per davvero il sacco, così come ha promesso ai fan, raccontando tutta la sua verità su Raffaella Mennoia&Co.