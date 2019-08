L’Allieva 3, Fiction Rai 1 con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale verrà trasmessa in prime time sull'emittente nazionale. Alcuni attori sono stati confermati e altri entreranno a far parte del nuovo cast. Il lavoro televisivo, tratto dai famosi bestseller di Alessia Gazzola mostrerà di sicuro Alessandra e Lino come protagonisti principali.

L’Allieva 3 cast: new entry Vittoria Belvedere

Alessandra Mastronardi è sinonimo dell'allieva, l'attrice famosa anche per la fiction farà ancora parte del cast.

Lino Guanciale, non ama legarsi troppo allo stesso personaggio che interpreta ma sarà presente anche lui al fianco di Alessadra nella terza serie della fiction.

Per la gioia delle fan Lino vestirà nuovamente i panni del medico Claudio Conforti. Giorgio Marchesi invece sarà assente, dopo quanto è successo nell'ultima puntata della fiction. L’Allieva 3 avrà un altro nome di spicco, l'attrice Vittoria Belvedere.

Quest'ultima sarà la nuova direttrice dell’Istituto di Medicina Legale di Roma. Alcuni spoiler rivelano che il “Supremo” Malcomess finirà la sua attività lavorativa. Tullio Solenghi, quindi, sarà ancora presente nel cast ma avrà il compito di visitare i vari uffici e sorvegliare l'allieva.

L’Allieva 3 data di inizio

L’Allieva, nelle serie precedenti ha avuto notevoli consensi da parte dei telespettatori.

I fan sono cresciuti con l'aumentare del numero degli episodi, al punto che gli autori e la redazione ha proposto una terza serie. Si dovrà però attendere del tempo prima che la famosa fiction venga messa in onda.

Le riprese infatti devono ancora iniziare e si pensa che il set aprirà i battenti alla registrazione delle puntate a novembre 2019. Non ci dovrebbe essere alcun motivo per cui la preparazione della fiction venga rallentata anche perché i tempi stabiliti da dedicare a un programma sono vincolanti.

Tutti, autori, redattori hanno l'obbligo di rispettare la tempistica prevista.

In caso contrario infatti potrebbero essere annullati contratti e stabilite multe per gli inadempienti. La fiction L'allieva 3 andrà in onda, salvo imprevisti e variazioni di programma, durante il periodo primaverile del prossimo anno 2020. I nuovi palinsesti sapranno confermare o smentire queste notizie, a seconda dell'evolversi dei vari progetti per la realizzazione.

Lino Guanciale, in particolare, si attende un 2020 molto impegnativo. Il famoso e affascinante attore sta vivendo il suo periodo di gloria. La porta Rossa, una nuova produzione internazionale lo impegneranno non poco. Alessandra Mastronardi, diventata famosa interpretando Eva dei Cesaroni, in cuor suo spera che il pubblico ami Alice tanto quanto il suo primo personaggio interpretato.