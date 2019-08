Continua il successo della soap opera turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore che, dopo la breve pausa di Ferragosto, si prepara a tornare su Canale 5 proprio a partire da questa settimana.

Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 19 a venerdì 23 agosto riportano che Ferit e Nazli rischieranno di veder saltare il loro piano sulle nozze organizzate per ottenere l'affidamento di Bulut. Deniz, ad esempio, comincerà ad avere dei dubbi sulla veridicità del matrimonio, e anche i coniugi Onder inizieranno a sospettare che dietro l'unione tra l'imprenditore e la cuoca possa esserci dell'altro.

La Piran decide di non partecipare alla mostra d'arte di Deniz

La mostra d'arte organizzata da Deniz potrebbe essere l'occasione giusta per Ferit e Nazli per fare la prima apparizione in pubblico da marito e moglie. Tuttavia la cuoca, stressata per gli impegni lavorativi e familiari, preferirà non prendere parte all'evento, ma tutto ciò non farà altro che alimentare i sospetti sulle nozze con Aslan.

Deniz, intanto, rimarrà vittima di un incidente stradale mentre sarà in sella alla sua moto. Asuman, invece, sarà già a conoscenza del compromesso raggiunto da Ferit e Nazli per convolare a nozze, e questa situazione farà sì che i due coniugi comincino a temere che la ragazza possa rivelare a tutti del loro piano.

Hakan metterà alla prova l'investigatore Tahir, assumendolo come suo fidato collaboratore.

Fatos ed Engin capiranno che entrambi sanno la verità sulle nozze tra Aslan e la Piran, e nel frattempo anche Deniz scoprirà il loro segreto. I coniugi Onder contatteranno Asuman per chiederle di affiancarli ancora una volta nei loro loschi piani, ma in quest'occasione la giovane fingerà di accettare, prendendosi invece gioco di Hakan e Demet.

Deniz avrà un'accesa discussione con Ferit, e al culmine del litigio arriverà a minacciare di essere pronto a testimoniare contro di lui al processo.

Nazli si dimentica del giorno del compleanno del marito

Arriverà il giorno del processo definitivo per l'affidamento del piccolo Bulut e Deniz, in preda alla rabbia, sembrerà avere l'intenzione di raccontare tutta la verità.

Demet ascolterà per caso una conversazione tra Hakan e Bekir, e inizierà a capire che dietro la morte di Demir e Zeynep c'è realmente lo zampino del marito. A questo punto scoppierà una lite tra i coniugi Onder, e Hakan comincerà ad aver paura di poter essere denunciato dalla moglie.

Nazli dovrà fronteggiare alcuni problemi economici al ristorante, infatti non riuscirà a sostenere le spese per pagare il mutuo. Giungerà il giorno del compleanno di Ferit, e la Piran si renderà conto di essersi completamente dimenticata di quest'importante ricorrenza. La giovane però cercherà di porvi rimedio organizzando una festa a sorpresa per il marito. L'idea le verrà data involontariamente da Fatos che, mentre guarderà al computer le foto di Engin, si soffermerà su un'immagine di sette anni prima nella quale l'uomo è accanto ad una misteriosa donna.