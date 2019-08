Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano. I due ex tronisti di Uomini e donne hanno di recente rilasciato un'intervista al Magazine del programma condotto da Maria De Filippi; dove hanno raccontato con grande entusiasmo dei fan alcuni dettagli della loro convivenza da circa un mese e mezzo a questa parte.

Nonostante i due vivano una storia riservata e lontana il più possibile dai social, sono stati felici di raccontarsi e svelare sia la loro situazione attuale, che i progetti futuri.

Luigi Mastroianni e Irene Capuano davvero innamorati e felici

Quella di Irene e Luigi Mastroianni è stata una delle coppie più incerte mai formate all'interno del programma di Maria De Filippi; questo forse perché molti fan del reality show avevano pensato che la scelta di Luigi era stata solo un ripiego vista l'allora fine della tormenta storia d'amore con Sara Affi Fella e l'attrazione che sembrava essere davvero forte verso l'altra corteggiatrice Valentina.

Tuttavia con il senno di poi, la scelta dell'ex tronista è stata quella giusta: "Ho scoperto un'Irene che non conoscevo" ha rivelato al Magazine di Uomini e Donne.

"Irene è molto premurosa, mi riempie d'affetto e attenzioni. Tutte le mattine mi prepara la colazione." Parole queste poi confermate da Irene, che a sua volta ha rivelato di essere davvero felice e di aver scoperto molti lati nascosti dell'ex concorrente di Uomini e Donne durante la loro convivenza: "Luigi è bravissimo con le faccende di casa, ci dividiamo tutti i compiti. Ormai facciamo coppia fissa dovunque andiamo."

Sì perché i due ex partecipanti al programma non sono solo fidanzati ed innamoratissimi, ma hanno anche grandi progetti per il loro futuro, tanto da convivere insieme a Roma con l'intenzione poi di trasferirsi a Milano o Verona per motivi di lavoro dopo l'estate.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Queste le parole di Mastroianni: "Abbiamo realizzato un nostro progetto insieme, va sempre meglio e da un mese a questa parte conviviamo vicino a Roma; cambieremo città dopo l'estate forse Milano o Verona non abbiamo ancora le idee chiare."

Temptation Island: Mastroianni colpito dal programma, non nega una possibile partecipazione in futuro

Sia Luigi che Irene hanno seguito con un certo interesse il reality delle tentazioni, Temptation Island. I due sono stati d'accordo nell'affermare che la coppia formata da Ilaria e Massimo è quella che li ha appassionati di più.

Su una possibile partecipazione futura al programma ha poi ammesso Mastroianni: "Sicuramente è un programma vero, al quale mi piacerebbe partecipare; anche se non in questo momento" aggiungendo poi: "Sarebbe curioso vedere come si relazionerebbe Irene agli altri ragazzi, anche se vederla con un altro non sarebbe facile per me. Sono molto geloso."